Mazzarri: “La partita è stata vinta dai cambi: ora ci aspettano sedici finali”

Mazzarri in conferenza: “Raspadori? Ero indeciso su chi far uscire. Questo Napoli non molla mai, mi rispecchia”

L’impatto dei nuovi calciatori. “La partita si è vinta con i cambi. All’inizio ho provato a mettere Lindstrom come sotto punta, poi l’ho messo a sinistra, spostando Kvara al centro e ha mostrato qualità. Lì potrebbe essere il suo futuro”.

Gestione Raspadori. “L’indecisione era su chi far uscire. Eravamo tantissimi attaccanti in campo. Prima che arrivassi io, con l’Empoli gare del genere si erano perse”

Problema sulle palle inattive? “Nella prima mezz’ora li abbiamo schiacciati, poi noi siamo tutti piccoli. Si può soffrire. Su quest’aspetto bisogna stare attenti in futuro”.

Prima uno schiaffo per reagire? “L’importante è che la squadra non molli mai fino al 95′. E’ anche un po’ la mia storia, una squadra anche con tanti stranieri che non molla mai. Bisogna lottare, combattere, fino alla fine”.

Mazzarri: “Vorrei schierare sempre Kvara trequartista centrale”

Kvara trequartista centrale nuova ipotesi? “Fosse solo per lui, lo farei giocare sempre lì. Ma, il problema sono gli equilibri. Questa squadra fa fatica con i due mediani. Se la squadra regge, allora si può lavorare”.

Sedici finali? “Le streghe hanno preso il volo (sorride, ndr). Il mercato è finito. Vediamo dove saremo capaci di arrivare. Ora, arriveranno le finali ancora più difficili”

Soddisfatto del centrocampo? “Abbiamo fatto il calcio migliore possibile nella prima mezz’ora, poi è chiaro che nella vita si può fare sempre meglio”.