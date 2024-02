DIRETTA Serie A, Derby d’Italia Inter-Juventus | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la domenica della ventitreesima giornata del campionato di Serie A con l’attesissimo derby d’Italia tra l’Inter e la Juventus

L’attesa è finita, il match più atteso dell’interno campionato di Serie A sta per iniziare: per la ventitreesima giornata, va in scena il derby d’Italia tra l’Inter prima in classifica e la Juventus che insegue a un punto di distanza, con una partita in più.

I padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria, non senza polemiche, ottenuta sul campo della Fiorentina di Vincenzo Italiano con il gol decisivo realizzato da capitan Lautaro Martinez. Sorpasso sui rivali di oggi in classifica e una partita da recuperare. Di contro, i bianconeri dell’allenatore Massimiliano Allegri arrivano a questo importantissimo appuntamento dopo il pareggio interno ottenuto contro l’Empoli di Davide Nicola in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Arek Milik nella prima frazione di gioco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 54**, Juventus 53*, Milan 49, Atalanta 39*, Bologna 36, Roma 35*, Napoli 35*, Lazio 34*, Fiorentina 34*, Napoli 32*, Torino 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo 19, Udinese 19, Verona 18*, Cagliari 18*, Empoli 18, Salernitana 13

*una partita in meno

**due partite in meno