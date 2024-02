Psg o Real Madrid, decisione definitiva: Mbappe ha scelto

Sembra essere arrivato ad un punto di svolta l’affare Mbappe: niente rinnovo con il Paris saint-Germain, la scelta è stata fatta

Il dubbio è lasciato soltanto dall’assenza di un annuncio ufficiale, ma in Francia come in Spagna tutti o quasi ne sono certi: Kylian Mbappe lascerà il Paris Saint-Germain per trasferirsi al Real Madrid.

Tutto avverrà a fine stagione, quando il contratto del campione francese terminerà: a quel punto, non ci saranno più ostacoli al suo approdo al ‘Bernabeu’, coronando così il sogno di Florentino Perez che da anni sta cercando di portare il 23enne in blanco.

Tentativo che, salvo clamorosi colpi di scena al momento impronosticabili, andrà a segno quest’estate. Secondo ‘Le Parisien’, infatti, Mbappe avrebbe deciso di andare al Real Madrid e anche il Psg si sarebbe arreso e non coltiverebbe più la speranza di convincere il calciatore a firmare un nuovo contratto.

Mbappe al Real Madrid: anche il Psg si arrende

Il Paris Saint-Germain sarebbe quindi a conoscenza della volontà del proprio numero 10 che in questi ultimi mesi a Parigi proverà a regalare la Champions tanto desiderata dal presidente Al-Khelaifi.

Al momento, riferisce comunque su X il giornalista francese Hadrien Grenier, mancherebbe ancora la firma sul contratto, ma la sensazione anche a Parigi che ormai la scelta è fatta. Una sensazione che regna anche a Madrid dove l’ottimismo è ormai dilagante e, stando al cronista, si sta lavorando per chiudere il prima possibile l’accordo con l’attaccante francese.