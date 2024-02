PAGELLE E TABELLINO FROSINONE-MILAN 2-3: Giroud senza età, Loftus-Cheek legnoso

Pagelle e tabellino di Frosinone-Milan, match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

FROSINONE

Turati 5,5

Gelli 5,5

FLOP Romagnoli 5: sui palloni alti va in difficoltà spesso e volentieri quando deve staccare con Giroud. In un paio di situazioni decisive va in corto circuito.

Okoli 6,5

Brescianini 6

Mazzitelli 6,5

Barrenechea 5,5

Harroui 6

TOP Soulé 7: normale, scontato. Da subito uno dei più pericolosi, anche se deve un po’ aggiustare la mira nei primi minuti. Poi però calcia un gran rigore, molto pesante, e si inventa letteralmente l’assist del secondo gol per Mazzitelli.

Kaio Jorge 6

Seck 6,5

All.: Di Francesco 6

MILAN

Maignan 4,5

Calabria 5. Dall’85’ Florenzi s.v

Kjaer 5,5

Gabbia 7

Hernandez 5,5

Adli 5,5

Reijnders 5,5. Dal 62’ Bennacer 6

Pulisic 5,5. Dal 79’ Jovic 7

FLOP Loftus-Cheek 4: Partita da dimenticare per il centrocampista inglese, impreciso in avanti, come dimostrano le due azioni sprecate ad inizio ripresa. In difesa non dà mai una mano, faticando a ripiegare. La sua velocità e fisicità, che spesso fanno la differenza, stasera non si vedono. Un peso per il Diavolo. Dal 62’ Okafor 6

Leao 7

TOP Giroud 7,5: 37 anni e non sentirli. Olivier Giroud aggiorna il suo score stagionale, con un gol da vero bomber e la solita grande sponda di testa per la rete di Gabbia. Il francese poi è l’ultimo a mollare e da vero leader suona la carica per i suoi compagni. Pensare di andare a svernare in America già questa estate è una follia. Dall’86’ Musah s.v.

All. Pioli 6

Arbitro: Pairetto di Nichelino 6

Il tabellino di Frosinone-Milan 2-3

Marcatori: 17’ Giroud. 24’ Soulé (r), 65’ Mazzitelli, 72’ Gabbia, 81’ Jovic

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini (dal 85’ Reinier); Mazzitelli (dal 85’ Ibrahimovic), Barrenechea, Harroui (dal 77’ Lirola); Soulé, Kaio Jorge (dal 77’ Cheddira), Seck (dal 77’ Valeri). A disp.: Cerofolini, Frattali, Monterisi; Bourabia, Garritano, Reinier, Ibrahimović, Kvernadze. All.: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 86’ Florenzi), Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Reijnders (dal 62’ Bennacer); Pulisic (dal 80’ Jovic), Loftus-Cheek (dal 62’ Okafor), Leão; Giroud (dal 86’ Musah). A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano, Musah. All.: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Ammoniti: 43’ Loftus-Cheek, 49’ Reijnders, 56’ Harroui, 90’+5 Florenzi.

