HIGHLIGHTS | Gol e spettacolo al Dall’Ara: il Bologna cala il poker, il Sassuolo sprofonda

Da pochi istanti si è chiusa Bologna-Sassuolo che ha visto la compagine di Thiago Motta imporsi con un perentorio 4-2

Ci si attendeva un confronto frizzante al Dall’Ara tra Bologna e Sassuolo e sin dalla prima frazione di gioco il match tra rossoblu e neroverdi ha regalato emozioni e giocate di qualità. A spuntarla è stata la compagine di Thiago Motta che dopo aver rimontato per ben due volte il Sassuolo, è riuscita ad imporsi per 4-2.

Pronti via e gli uomini di Dionisi spaventano il Dall’Ara. Prima portandosi in vantaggio con Thorstvedt al 13′, poi reagendo immediatamente al pareggio di Zirkzee (assegnato l’autogol a Viti) con il sigillo di Volpato. Il Sassuolo, però, pur provando a tenere basso il proprio baricentro si espone ai pericoli creati dalla manovra del Bologna che con il passare dei minuti diventa sempre più tambureggiante. Dopo un primo tempo chiuso in crescendo, i padroni di casa stappano la partita negli ultimi venti minuti di gara. Fabbian inchioda il momentaneo 2-2 grazie ad un inserimento d’alta scuola. Ferguson regala il sorpasso ai suoi con una botta da fuori ben indirizzata. Passa qualche giro di lancetta e Saelemaekers mette il suo sigillo sul definitivo 4-2 che chiude la gara e regala tre punti pesantissimi al Bologna. Sassuolo sempre più a picco.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 54; Juventus 53; Milan 49**; Atalanta* 36; Bologna 36; Roma 36; Lazio* e Fiorentina* 34; Napoli* 32; Torino* 31; Genoa** e Monza** 29; Lecce** 24, Frosinone** 23; Sassuolo 19; Udinese** 19; Verona, Cagliari e Empoli** 18; Salernitana 12.

*una partita in meno

**una partita in più