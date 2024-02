Vendetta immediata della Juve: Simeone scippato

La Juventus si ‘vendica’ sul mercato dell’Atletico Madrid, scippo dei bianconeri ai ‘Colchoneros’ di Simeone

In una sessione di mercato invernale priva di grandi acuti, non sono comunque mancati altri elementi che si verificano sempre nella finestra di gennaio, come ribaltoni e dietrofront improvvisi. Uno dei quali, come sappiamo, ha riguardato la Juventus.

Era tutto fatto per il passaggio di Kean all’Atletico Madrid, ma il club spagnolo si è tirato indietro. La situazione relativa alla riatletizzazione ancora da compiere, per l’attaccante, ha fatto sì che i ‘Colchoneros’ tornassero sui propri passi e non intendessero aspettare che il giocatore fosse pronto, per poterlo schierare. Così, Kean è tornato a Torino. Una sorta di smacco, per la Juventus, che intendeva mettere a segno una cessione importante per le proprie casse. E adesso, le strade dei bianconeri e dell’Atletico Madrid tornano ad intrecciarsi, con una piccola grande ‘vendetta’ nel mirino di Giuntoli.

Juventus, non solo Koopmeiners: anche Lookman nel mirino dall’Atalanta

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, infatti, la Juventus è pronta a sfidare gli spagnoli per Ademola Lookman. Il nigeriano, che si è rilanciato con l’Atalanta, anche in questa stagione sta mettendo insieme numeri importanti.

Una seconda punta veloce e con uno spiccato senso del gol, quello che ci vorrebbe per i bianconeri di Allegri. Che in casa Atalanta guardano già con grande interesse a Teun Koopmeiners, vecchio pallino di Giuntoli fin dai tempi di Napoli. Non sarà facile mettere le mani su un giocatore ambito da diversi top club europei, ma la Juventus fa sul serio.