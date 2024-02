Salta un altro affare in extremis: dopo Sensi stop all’attaccante

E’ saltato un altro affare in Italia. Dopo Sensi, costretto a tornare a Milano, problemi sul gong anche per l’attaccante: il punto della situazione

Il calciomercato ha chiuso i battenti nella serata di ieri. Alle ore 20.00 si è scritta la parola fine sulla sessione invernale dei trasferimenti.

Un mercato all’insegna dell’austerity, con ben pochi investimenti un po’ in tutte le leghe, ma soprattutto in Italia. Come sempre, molti affari sono andati in porto nelle ultime ore. Ma la tradizione vuole che diverse trattative sono saltate sul gong, magari per qualche cavillo burocratico.

In Serie A, l’affare piĂą clamoroso che non è andato in porto è sicuramente quello legato a Ryan Kent dal Fenerbahce alla Lazio. Sembrava davvero tutto fatto, ma alla fine nulla da fare con i biancocelesti che chiudono la campagna invernale con zero acquisti. E’ stata una telenovela invece la trattativa che avrebbe dovuto portare Sensi al Leicester, alla fine anche questo affare è saltato in extremis. Le parti chiamate in causa, infatti, non sono riuscite a risolvere i problemi burocratici legati al Fair Play Finanziario del club inglese. Sensi così rimane all’Inter fino al termine della stagione, salvo opportunitĂ in altri campionati, dove il mercato è ancora aperto.

Serie B, salta il trasferimento dell’attaccante

Scendendo di categoria abbiamo assistito ad un altro trasferimento mancato, proprio sul gong. Stiamo parlando di quello di Raimonds Krollis alla Triestina.

Il contratto dell’attaccante dello Spezia – come si può leggere su ‘Trivenetogoal’, che fa riferimento a fonti vicine alla trattativa – sarebbe stato depositato dopo le 20.00 per un errore burocratico.