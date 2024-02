Punti di penalizzazione per il caso Osimhen: parla l’avvocato del Napoli

Stagione non semplice quella che sta vivendo il Napoli: oltre alle questioni di campo, i tifosi sono tenuti in ansia dal caso Osimhen

Tra le squadre più attive sul mercato dobbiamo menzionare, per forza di cose, il Napoli: la società partenopea, visto le difficoltà avute nei primi mesi di stagione con il cambio di allenatore e l’eliminazione (pesante) in Coppa Italia, ha cercato di fare il meglio possibile per regalare a Mazzarri una rosa che possa essere protagonista e lottare per un posto nella prossima Champions League.

Uno dei giocatori più importanti del Napoli è Osimhen. L’attaccante può essere fondamentale grazie ai suoi gol e proverà a lasciare un segno determinante prima di dire addio. La sua cessione, nella prossima sessione estiva di mercato, è praticamente certa con PSG, Real Madrid e la Premier a contendersi le prestazioni del classe 1998.

Attaccante fortissimo e che sta facendo preoccupare e non poco i tifosi partenopei. Il motivo riguarda l’inchiesta nell’affare che ha portato Osimhen al Napoli. I partenopei, per assicurarsi l’attaccante, versarono nella casse del Lille intorno ai 70 milioni di euro: operazione in cui furono coinvolti anche tre giovani calciatori e questo ha portato a delle indagini più approfondite. Secondo gli inquirenti, ai tre giocatori del Napoli, non è stato attribuito il reale valore di mercato. Da qui il rischio di avere punti di penalizzazione come successo alla Juventus nella passata stagione.

A tal proposito è voluto intervenire Mattia Grassani. L’avvocato ed esperto di diritto sportivo ha parlato ai microfoni di TvPlay e si è espresso in questi termini: “Voglio tranquillizzare il tifoso partenopeo, ad oggi il rischio punti di penalizzazione è molto fantasiosa”. Grassani ha poi continuato: “Non ci sono ipotesi di procedimenti sportivi che possano portare a una penalizzazione in termine di punti“.

Napoli, caso Osimhen: “Cessione dell’attaccante scrutinata dalla procura federale”

Quanto successo nell’ultimo periodo ha messo in apprensione l’ambiente partenopeo. Mattia Grassani non solo ha tranquillizzato i tifosi del Napoli ma ha voluto anche sottolineare: “La procura federale, per la cessione di Osimhen, aveva chiesto una sanzione economica ma è stata respinta in primo e in secondo grado”

L’avvocato ha poi continuato: “Una partita sul tavolo della giustizia sportiva si può riaprire in caso di circostanze nuove e, al momento, non ci sono”. I tifosi del Napoli, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo. L’eventuale penalizzazione in classifica avrebbe reso la stagione dei partenopei un vero e proprio inferno.