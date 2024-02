L’Inter blinda Taremi e Zielinski per l’estate: “Vedremo chi ha ragione”

L’Inter di Beppe Marotta pare aver chiuso già i due primi colpi della finestra estiva del prossimo calciomercato: parliamo di Zielinski e Taremi, ecco le ultimissime notizie sui nerazzurri e le reazioni che arrivano dai social

L’Inter di Simone Inzaghi, domenica sera a San Siro, sfida la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della 23esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, al momento al primo posto, vorranno blindare la loro posizione contro la Vecchia Signora del tecnico livornese per quella che sarà una partita davvero memorabile. Nel frattempo, in questa settimana caldissima di avvicinamento, ci sono state anche le ultime battute della finestra invernale di calciomercato. Una finestra dei trasferimenti che non ha visto colpi particolarmente spumeggianti da parte dei top club. L’Inter, per esempio, ha sopperito alla lunga assenza di Cuadrado con l’arrivo di Tajon Buchanan, ma ha già stupito per quella che sarà la prossima estate di trattative dove, salvo sorprese dell’ultim’ora, dovrebbero arrivare alla Pinetina il centravanti in scadenza col Porto Mehdi Taremi e il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Andiamo a vedere le reazioni dei tifosi sui social agli arrivi di Zielinski e Taremi

L’Inter si porta a casa Zielinski e Taremi: le reazioni dei tifosi

Sono state diverse le reazioni su X, meglio conosciuto come Twitter, in merito agli arrivi in casa nerazzurra di Zielinski e Taremi. Vediamone alcune. C’è chi analizza globalmente la situazione: “Taremi e Zielinski a 0, l’uscita di Klaassen, Sensi, Sanchez e Dumfries portano ad avere una rosa sostanzialmente già formata per la 2024/25: servirà solo un esterno destro da affiancare a Buchanan“.

Attenzione però alla rivalità con la Juventus ed al mercato dei bianconeri più rivolto ai calciatori giovani e di prospettiva con l’arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli: “Qualcuno sta investendo su giocatori ventenni o poco più, qualcun altro si scatena su trentenni a parametro zero. Vedremo chi ha ragione“. Ma non solo, un utente afferma: “Pazzesco come siano già stati presi Taremi e Zielinski, ma su quello silenzio perché Marotta non ha venduto Sensi a 6 mesi dalla scadenza“. Andiamo a vedere alcuni tweet sulla situazione in sede di calciomercato dell’Inter.

ECCO I TWEET

Qualcuno sta investendo su giocatori ventenni o poco più, qualcun altro si scatena su trentenni a parametro zero. Vedremo chi ha ragione #taremi #zielinski — Cent'anni di nerditudine (@nerditudine) February 2, 2024

Taremi e Zielinski a 0, l'uscita di Klaassen, Sensi, Sanchez e Dumfries portano ad avere una rosa sostanzialmente già formata per la 2024/25: servirà solo un esterno destro da affiancare a Buchanan. E chi vi vuole tenere su 'sto social con 3 mesi di inattività sul mercato?! — Andrea (@il_prof_13) February 2, 2024

Pazzesco come siano già stati presi Taremi e Zielinski, ma su quello silenzio perché Marotta non ha venduto Sensi a 6 mesi dalla scadenza. — Monaco de Tibete 🖤💙 (@MTibete) February 2, 2024

Il mercato estivo dell'#Inter inizia con Taremi e Zielinski. Risultato importante non solo per la società, ma anche per l'allenatore e il gruppo: se riesci ad attirare anche chi sa che probabilmente non giocherà titolare hai fatto centro. ⬇️https://t.co/0I3s9jULwW — mattia todisco (@mattiatodisco) February 2, 2024