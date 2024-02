Inter-Juventus è anche Inzaghi contro Allegri: numeri a confronto

Domenica sera a San Siro andrà in scena la sfida fra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri: andiamo a vedere i numeri in stagione dei due allenatori e delle loro squadre

Stasera, con la sfida fra Lecce e Fiorentina, si aprirà il 23esimo turno del campionato italiano di Serie A che vedrà diverse partite delicate, una su tutte quella che andrà in scena domenica sera al Meazza fra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri, in palio c’è la vetta del torneo, ma non solo.

Il dualismo che si è creato in questa stagione fra la Beneamata e la Vecchia Signora ha ridato nuova linfa e riportato ai vecchi fasti del Derby d’Italia quando le due squadre si sfidavano per lo scudetto, così come ciò che succederà domenica sera a San Siro per quella che sarà una gara davvero tesissima. In panchina campeggiano due allenatori molto elogiati quest’anno, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, che stanno facendo molto bene, ma che devono portare a casa il campionato per il reale coronamento del lavoro fatto durante la stagione.

Inzaghi contro Allegri: ecco i numeri delle loro squadre

Simone Inzaghi sfida dunque Massimiliano Allegri. Entrambi gli allenatori stanno sciorinando numeri attraverso le loro squadre di altissimo livello. L’Inter ha finora 54 punti in campionato con una gara in meno da disputare rispetto alla Juventus, che si attesta a 53. A livello di clean sheet siamo quasi in parità con 13 partite senza gol subiti per la Beneamata e 12 invece per la Vecchia Signora. L’Inter ha segnato finora 50 gol in Serie A e ne ha subiti appena 10, la Juventus ne ha realizzati invece 36 e presi 13.

Il capocannoniere dei nerazzurri al momento è Lautaro Martinez, anche capitano della squadra, con 19 marcature, sette in più rispetto a quelle del migliore degli avversari, Dusan Vlahovic. Infine va analizzato il numero dei mercatori. L’Inter ne ha 11 diversi, mentre la Juventus batte la Beneamata in questo dato con 13 giocatori differenti che sono andati a segno in questo campionato italiano di Serie A.