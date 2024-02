Il Real mette nel mirino un gioiello di Allegri: la Juve fissa il prezzo

Terminato il mercato di gennaio, i grandi club sono già al lavoro per l’estate e il Real Madrid guarda in casa Juve: fissato il prezzo

Si è conclusa una sessione di calciomercato in cui la Juventus, tra giovani e calciatori per la prima squadra, si è resa protagonista di diverse operazioni. Massimiliano Allegri per la seconda parte della stagione potrà contare su Tiago Djalo e su Carlos Alcaraz, così per dare l’assalto all’Inter in chiave scudetto. Intanto, il Real Madrid guarda alla rosa bianconera per rinforzarsi in estate.

Carlo Ancelotti è da sempre molto attento a quello che accade nel calcio italiano e non perde occasione per segnalare alla dirigenza delle Merengues tutti quei giocatori che si stanno mettendo in mostra in maniera positiva nel campionato italiano. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, Ancelotti avrebbe indicato in Andrea Cambiaso un possibile rinforzo per il Real Madrid in vista della prossima stagione. Il classe 2000 ligure è tra i migliori di questa stagione e una delle rivelazioni della rosa di Allegri, l’interesse di grandi club ora è solamente una logica conseguenza. La Juventus, poi, avrebbe già fissato il prezzo.

Il Real Madrid punta Cambiaso: la Juve chiede 45 milioni

L’interesse del Real Madrid per Andrea Cambiaso potrebbe cambiare le strategie estive della Vecchia Signora. Sempre secondo il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe fissato il prezzo a 45 milioni di euro per l’esterno classe 2000.

Una cifra molto importante per un giocatore stimato in quel di Torino e considerato tra quelli con le carte in regola per restare molti anni sotto la Mole. Qualora il Real Madrid dovesse accettare di spendere 40/45 milioni per Cambiaso, poi, la dirigenza bianconera avrebbe già pronta un’alternativa: piace Riccardo Calafiori del Bologna. L’ex Roma, infatti, è uno dei difensori migliori per rendimento di questa Serie A e la sua duttilità tattica può rappresentare un grande affare per la Juventus.