Gilardino a caccia del record di Ballardini: può entrare nella storia

Gilardino proverà a superare un record davvero importante del Genoa che appartiene a Ballardini: può fare la storia del club.

Sembra essere un vero e proprio momento d’oro per il Genoa di Gilardino, con la compagine rossoblu che ha realizzato sei punti nelle ultime due gare: vittorie davvero importantissime in chiave classifica che certificano non solo l’ottimo lavoro del tecnico, ma anche e soprattutto la crescita della squadra e dei suoi singoli.

Un momento davvero molto importante per la rosa che, anche grazie a queste importanti vittorie, si è ulteriormente distaccata dalla zona retrocessione, la zona calda della classifica, ormai distante dieci punti. Difficile, ma non impossibile soprattutto nel caso in cui là davanti le squadre rallentassero, puntare alla zona che porta l’Europa, per il momento distante sette punti.

Con queste due vittorie consecutive, inoltre, il Genoa sta per raggiungere un record davvero molto importante che deteneva, da ormai qualche anno, un altro allenatore che ha fatto la storia di questo club: stiamo infatti parlando di Davide Ballardini.

Genoa, Gilardino e il record di Ballardini da superare

Il Genoa di Gilardino è a quota due vittorie consecutive: soltanto Ballardini era riuscito, negli ultimi anni, ad arrivare a quota tre successi consecutivi del 2021, nel periodo che andava dall’aprile-maggio 2021. I rossoblu sono rimasti imbattuti, inoltre, nelle ultime tre trasferte di campionato, con due vittorie ed un pareggio: una striscia positiva che non accadeva da gennaio a luglio 2020, quando sulla panchina sedeva Davide Nicola.

Insomma, numeri davvero impressionanti che confermano quanto il lavoro dell’ex campione del Mondo del 2006 sia stato davvero importanti, con i frutti che sono arrivati dopo un ottimo lavoro che parte da lontano, da una sana programmazione estiva e, successivamente, da un lavoro quotidiano che conferma il fatto che tutta la rosa rema nella stessa direzione, come del resto è normale che sia.