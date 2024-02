Elogio a De Rossi: “Può diventare un grande allenatore. Ecco cosa deve fare”

Prima esperienza in Serie A per De Rossi: nel frattempo ci sta chi elogia il tecnico dei giallorossi ed è convinto delle sue potenzialità

Il mercato invernale è finito e una delle squadre più attive, nel massimo campionato italiano, è stata la Roma: i giallorossi, complice il cambio di guida tecnica con l’arrivo di De Rossi, hanno dovuto modificare le strategie di mercato. Negli ultimi giorni sono arrivati Angelino e Baldanzi, entrambi funzionali al sistema di gioco del nuovo tecnico che (lo abbiamo visto) è passato definitivamente al 4-3-3.

Gli obiettivi della Roma, in questa seconda parte di stagione, sono importanti: quarto posto in campionato e provare ad arrivare in finale di Europa League. Traguardi non semplici da raggiungere ma la rosa giallorossa ha la qualità per essere protagonista da qui al prossimo giugno. Saranno mesi fondamentali anche per De Rossi: il tecnico, dopo l’esperienza non fortunata alla SPAL, vuole mostrare le sue qualità e farlo in una pizza come Roma rappresenterebbe un trampolino di lancio importante.

Le prime due uscite, contro Verona e Salernitana, hanno portato sei punti e questo permette al tecnico di lavorare con più tranquillità: l’ex centrocampista sta mostrando di avere idee importanti ma riuscire a cambiare filosofia di gioco, dopo due anni e mezzo di Mourinho, non è per nulla semplice.

De Rossi vuole giocarsi le proprie carte al meglio e sul neo tecnico si è espresso Fabrizio Lucchesi: l’ex direttore generale dell’Empoli, intervenuto ai microfoni di TvPlay, si è espresso in questi termini: “La scelta di De Rossi è stata la migliore, diventerà un grande allenatore” per poi continuare: “Non possiamo chiedergli miracoli”. Il riferimento, ovviamente, è al fatto che il tecnico non può cambiare tutto in pochi mesi, serve tempo nonostante qualcosa di diverso si è sicuramente visto nei primi centottanta minuti.

L’elogio a De Rossi: “Ha personalità e tanta voglia”

La Roma ha iniziato un nuovo percorso e solo con il tempo scopriremo se De Rossi concluderà la sua esperienza in giallorosso al termine della stagione o se continuerà anche nel prossimo campionato. Molto dipenderà, sicuramente, dagli obiettivi che la squadra raggiungerà. L’eventuale qualificazione alla prossima Champions League rischia di essere un fattore determinante per capire il futuro del tecnico.

“Vedo in lui le potenzialità per diventare un tecnico importante, ha personalità, carisma e tanta voglia di migliorare” queste le parole di Lucchesi che poi ha proseguito: “Ha la stigmate del grande allenatore, deve cercare di sbagliare il meno possibile”. Parole importanti nei confronti di un tecnico alla sua prima esperienza nel massimo campionato italiano.

Contro il Cagliari finirà il mini ciclo favorevole alla Roma: successivamente arriveranno gli impegni complicati (Inter) e tornerà anche l’Europa League. In quel periodo scopriremo meglio di che pasta è fatto De Rossi e dove può arrivare la sua squadra.