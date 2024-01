HIGHLIGHTS | Dybala e Pellegrini stendono la Salernitana: Roma a meno uno dalla Champions

Dybala e Pellegrini battono la Salernitana e regalano alla Roma una vittoria fondamentale in ottica Champions League

Il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A metteva di fronte Salernitana e Roma, due squadre con obiettivi completamente diversi. I padroni di casa, ultimi in classifica, cercavano l’impresa per alimentare le speranze salvezza; per quanto riguarda i ragazzi di De Rossi, invece, l’occasione era di quelle importanti. Il passo falso della Fiorentina e i pareggi di Bologna, Lazio e Napoli offrivano ai giallorossi l’occasione di portarsi a meno uno dalla zona Champions League.

Rispetto al match d’esordio, i ragazzi di De Rossi non hanno disputato un match di altissimo livello: nella prima frazione di gioco si è fatta preferire la Salernitana pur non creando seri pericoli alla difesa giallorossa. La situazione è cambiata nei secondi quarantacinque minuti quando Dybala e Pellegrini si sono resi protagonisti. Prima l’argentino su rigore e poi il capitano hanno indirizzato il match.

La Salernitana, come spesso accaduto in questo campionato, non ha mai mollato e anche questa sera è tornata in partita grazie ad una straordinaria forza di volontà nonostante la situazione di classifica sia complessa. I ragazzi di Inzaghi alla fine si sono dovuti arrendere e tornano a casa con l’ennesimo risultato negativo nonostante una buona prestazione.

Ora la situazione è veramente complicata con la Salernitana sempre più ultima in classifica: lo spirito non è mancato neanche stasera ma quello che contano, alla fine, sono i risultati. Ecco la Roma può essere soddisfatta proprio di quanto ottenuto nelle prime due partite della gestione De Rossi: sei punti, quello che serviva, e Champions League distante solamente un punto.

Roma, vittoria in trasferta: tre punti fondamentali

I tre punti in trasferta mancavano dal tre dicembre in casa del Sassuolo: vittoria pesantissima da parte di un squadra che, piano piano, sta cercando di apprendere le idee del nuovo tecnico. Risposta importante, ancora una volta, da parte di Pellegrini. I giallorossi hanno assolutamente bisogno del loro capitano per essere protagonisti in questa seconda parte di stagione.

Rispetto al match contro il Verona è stato fatto un passo indietro sul piano del gioco ma, in questo momento, la Roma ha un bisogno assoluto di conquistare punti per restare nelle zona importanti della classifica. Ora il Cagliari per chiudere un trittico fondamentale nelle ambizioni Champions dei giallorossi.

Ecco la classifica di Serie A

Inter* 54 punti; Juventus 53 punti; Milan 46; Atalanta* 36; Roma 36; Lazio* e Fiorentina* 34; Bologna* 33; Napoli* 32; Torino* 31; Genoa e Monza 28; Frosinone 23; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese, Verona e Cagliari 18; Empoli 17; Salernitana 12.

*una partita in meno