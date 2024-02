Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 23esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 23esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

E’ la prima giornata di Serie A dopo la chiusura del calciomercato. Il turno, il 23esimo, si apre stasera con Lecce-Fiorentina e si chiude lunedì con Roma-Cagliari. La partita più attesa è ovviamente Inter-Juventus, il derby d’Italia che vale una stagione.

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI E CONSIGLI FANTACALCIO

Lecce-Fiorentina venerdì ore 20.45

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

TOP: Almqvist in crescita. Yes Sottil

FLOP: Problemi per Gallo

RISCHIATUTTO: Attenzione a Quarta

Empoli-Genoa sabato ore 15

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Żurkowski, Cacace; Cerri, Cambiaghi.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui.

TOP: Cambiaghi in grande forma. Super Retegui, è tornato

FLOP: Luperto può avere problemi

RISCHIATUTTO: Maleh in grande crescita

Udinese-Monza sabato ore 18

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota.

TOP: Thauvin e Colpani, fantasia al potere

FLOP: Perez può sentire la pressione

RISCHIATUTTO: Pessina ci crede

Frosinone-Milan sabato ore 20.45

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

TOP: Soulé e Leao, ecco le stelle

FLOP: Kjaer può andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Gabbia vuole continuare a fare bene

Bologna-Sassuolo domenica ore 12.30

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

TOP: Zirkzee è ineluttabile. Boloca è in crescita

FLOP: Ruan non ci convince

RISCHIATUTTO: Calafiori in crescita costante

TORINO-SALERNITANA domenica ore 12:30

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Pierozzi, Pasalidis, Pirola; Sambia, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Simy, Tchaouna.

TOP: è la partita di Zapata! Candreva farà bene

FLOP: non ci fidiamo di Pierozzi

RISCHIATUTTO: Vlasic è da tanto che non la mette dentro, rilanciatelo

NAPOLI-VERONA domenica ore 15:00

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Østigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Henry.

TOP: è l’ora di Raspadori! Ok Di Lorenzo e Suslov

FLOP: meglio lasciar fuori Dawidowicz

RISCHIATUTTO: Folorunsho può pescare il jolly

ATALANTA-LAZIO domenica ore 18:00

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen.

TOP: De Ketelaere ha il piede caldo! Sì ad Ederson e Felipe Anderson

FLOP: Gila troppo irruente

RISCHIATUTTO: Luis Alberto vuole regalarvi bonus pesanti

INTER-JUVENTUS domenica ore 20:45

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

TOP: Lautaro Martinez non sbaglia queste partite. Vlahovic segna sempre! Ok Mkhitaryan

FLOP: Locatelli può andare in affanno

RISCHIATUTTO: Dimarco pronto a tirare il coniglio dal cilindro

ROMA-CAGLIARI lunedì ore 20:45

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou, Jankto; Nandez, Viola; Petagna.

TOP: El Shaarawy rinato con il nuovo modulo! Lukaku e Pellegrini ad ogni costo

FLOP: Wieteska da tener fuori

RISCHIATUTTO: Pavoletti può esser una buona trovata