Caos Superlega, ribaltone UFFICIALE in Italia: l’annuncio del club

Comunicato ufficiale da parte della società dopo le dichiarazioni rilasciate questa mattina sul progetto Superlega

Ad oltre un mese dalla storica sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, questa mattina il presidente del Barcellona Joan Laporta – tra i principali sostenitori del progetto insieme al collega/rivale Florentino Perez – ha sollevato un nuovo polverone con delle dichiarazioni molto ambiziose.

Come spiegato dal numero uno blaugrana ai microfoni di ‘RAC1’, il progetto Superlega non solo rimane attivo, ma addirittura potrebbe prendere il via ufficiale dalla stagione 2025/26. A generare grande perplessità in Italia, sono stati i quattro club citati da Laporta nel corso dell’intervista, vale a dire Inter, Milan, Napoli e Roma. Soprattutto perché, proprio lo scorso dicembre, giallorossi e nerazzurri avevano preso posizione ufficiale schierandosi al fianco di Uefa e Fifa.

Questo pomeriggio, dunque, non si è fatta attendere la risposta ufficiale da parte della Roma nei confronti delle dichiarazioni di Laporta che l’hanno direttamente coinvolta. La società giallorossa non solo ha preso le distanze da un presunto coinvolgimento nell’ambito del progetto Superlega, ma ha sfruttato l’occasione per ribadire ancora una volta la propria fiducia nei confronti della cooperazione con l’Eca e, contestualmente, nel rapporto collaborativo con Uefa e Fifa.

Roma, annuncio ufficiale sulla Superlega: “Nessun appoggio”

Un comunicato duro e deciso quello appena diffuso dalla Roma, che non ha cambiato la propria opinione rispetto al passato dicembre.

Questa la nota ufficiale del club giallorosso: “Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma conferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta Superlega. Il Club specifica inoltre di non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione con Uefa e Fifa”.

Nessuna reazione ufficiale – invece – da parte dell’Inter, che come la Roma si era schierata al fianco dell’Uefa contro la Superlega. Anche Napoli e Milan, sino a questo momento, non hanno né smentito né confermato la propria implicazione.