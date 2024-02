Annuncio ufficiale SuperLega: “Quattro italiane hanno aderito”

Le ultime sulla competizione europea che potrebbe nascere a breve. Ci sarebbero quattro big della Serie A: ecco di chi si tratta

La SuperLega potrebbe avere vita a partire dalla stagione 2025-26. E’ il numero uno del Barcellona Joan Laporta ai microfoni di RAC1 ad ammetterlo.

Il presidente dei blaugrana in prima fila per la creazione di una competizione internazionale esce alla scoperto e fa i nomi delle possibili squadre che potrebbero giocare in SuperLega: “La Superlega può esistere dalla prossima stagione, ovvero dal 2025-26. In caso contrario, ci penseremo. Che arrivino o no gli inglesi, non mi interessa”, ha ammesso Laporta.

SuperLega: Milan, Inter, Napoli e Roma nella nuova competizione

Non solo Barcellona e Real Madrid per la SuperLega. Nel corso dell’intervista vengono svelate le squadre che potrebbero far parte della nuova competizione europea:

“Ci sarebbero le italiane Inter, Milan, Napoli e Roma – si legge sul sito di RAC1 -. Anche squadre francesi come l’Olympique Marsiglia, e le tre portoghesi, Sporting, Benfica e Porto, che sarebbero felicissime di venire. E ci sono gli olandesi (Ajax, Feyenoord e PSV) e i belgi del Bruges e dell’Anderlecht. Sarebbe meglio una competizione tra 16 squadre”.