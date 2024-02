Svolta Allegri-Juve: il futuro è già deciso

Non solo l’arrivo di Alcaraz: c’è un’altra bella notizia per Massimiliano Allegri nella settimana che porta a Inter – Juventus

Si avvicina il derby d’Italia che metterà in palio punti pesantissimi in chiave scudetto, ma in casa Juventus si pensa anche e soprattutto al futuro.

Il pareggio con l’Empoli ha frenato la corsa della Juventus che con l’Inter ha un’occasione importante: vincere il derby d’Italia vorrebbe dire tenere aperta, apertissima la lotta scudetto con l’Inter che ha una partita da recuperare dopo gli impegni in Supercoppa. Uno scenario quasi inimmaginabile a inizio stagione, dopo i deludenti risultati della scorsa stagione.

E invece, arrivati alla ventitreesima giornata di campionato, la Vecchia Signora è in corsa per lo scudetto e finora è stata l’unica vera antagonista dell’Inter di Simone Inzaghi. L’obiettivo principale resta quello di tornare in Champions League, ma la possibilità di cucire un nuovo tricolore sulla maglia è quantomai ghiotta. E la società pensa già al futuro: gli arrivi di Tiago Dialó e Alcaraz vanno in questa direzione, con il club che punta a costruire una squadra di livello europeo, giovane e intraprendente.

Juventus, Allegri verso il rinnovo

Una squadra che sarà guidata ancora una volta da Massimiliano Allegri come sottolineato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il tecnico toscano ha un altro anno e mezzo di contratto e difficilmente inizierà il prossimo campionato con un contratto in scadenza.

Ecco perché, soprattutto dopo i risultati di questa stagione, Allegri si siederà a un eventuale tavolo di trattativa per il rinnovo con più forza rispetto a un’estate fa anche se difficilmente la società potrà offrirgli uno stipendio simile all’attuale (7 milioni di euro netti a stagione più bonus) dato che tra le priorità c’è quella di snellire il monte ingaggi. E da stasera si penserà anche ai possibili colpi futuri, da Koopmeiners a Sudakov passando per Calafiori.