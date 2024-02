La squadra di Serie A che cammina di più in campo: una sorpresa al primo posto

Vi siete mai chiesti qual è la squadra di Serie A che cammina di più durante una partita di calcio? Ecco chi c’è al primo posto.

In una partita di calcio che dura più di 90 minuti è assolutamente normale non correre per tutto il tempo: a seconda delle fasi di gioco, della posizione del pallone e del momento in cui si trova il match, infatti, può capitare di vedere dei giocatori che, per riposarsi, camminino in campo cercando di mantenere la posizione e, allo stesso tempo, riprendere fiato per poi ripartire con un nuovo scatto.

Esiste, però, una classifica a riguardo davvero molto curiosa, pubblicata sul sito ufficiale della Lega di Serie A, che svela qual è la squadra che lo fa di più, analizzando il numero di chilometri percorsi dall’intero undici all’interno del rettangolo di gioco. Questo dato è importante per due motivi: il primo è, quello relativo all’intelligenza tattica, dal momento che correre tanto -soprattutto se a vuoto- non necessariamente porterà un vantaggio, anzi, al contrario farà perdere energie. Il secondo, invece, è quello di saper gestire le energie e capire il momento dell’incontro.

Il Torino è la squadra che cammina di più in campo: la classifica

Al primo posto in questa classifica troviamo il Torino di Ivan Juric che, un po’ a sorpresa, è primo per distanza media camminata con 40,126 chilometri. Al secondo posto, invece, troviamo il Cagliari con 39,894 chilometri camminati mediamente, mentre chiude il podio il Genoa, con 39,848 chilometri. Poco sotto, invece, c’è la Fiorentina, con 39,596 chilometri, mentre quinta è la Roma di Daniele De Rossi con 39,594.

I granata, quindi, comandano questa curiosa graduatoria e, allo stesso tempo, godono dei frutti di un’annata davvero importante in cui sono sempre riusciti a stare nella prima metà della classifica in campionato.