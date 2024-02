Juventus, Alcaraz in arrivo: a che ora sbarca a Torino | CM.IT

La Juventus si prepara ad abbracciare Carlos Alcaraz: conto alla rovescia per l’arrivo del centrocampista richiesto da Allegri

In chiusura di mercato, la Juventus ha piazzato l’acuto tanto atteso a centrocampo. Come raccontato da Calciomercato.it, l’accelerazione per Alcaraz è andata a buon fine. Il blitz di Giuntoli ha avuto successo, i bianconeri si sono assicurati un grande talento in mediana. Il giocatore è atteso nelle prossime ore a Torino per completare l’iter del trasferimento.

Parte delle visite mediche svolte in Inghilterra e le successive in Italia per il classe 2002, che arriverà in prestito oneroso con un riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro. L’argentino atterrerà all’aeroporto di Caselle alle ore 19.45. Domani mattina, poi, si recherà al J-Medical e quindi alla Continassa per un primo contatto con Massimiliano Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra.