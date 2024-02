Juve, primo ‘colpo’ per l’estate: “Firmerà sicuramente”

Il club bianconero è stato tra i più attivi dell’ultima sessione di calciomercato invernale con acquisti mirati

Una Juventus scatenata ha chiuso un mercato di gennaio con due colpi importanti per la formazione di Massimiliano Allegri. In piena lotta scudetto con l’Inter, la squadra bianconera ha infatti accolto due giovani prospetti che potrebbero subito dare una mano al tecnico toscano nelle rotazioni da qui al termine della stagione.

Il primo in ordine cronologico è stato Tiago Djalò, centrale portoghese soffiato all’Inter che da tempo lavorava per averlo gratis a fine stagione. L’ormai ex difensore del Lille è reduce da un infortunio al crociato ed avrà bisogno di un po’ di rodaggio prima di poter essere considerato un possibile titolare della Juventus, ma per il futuro – considerate le spiccate qualità difensive – è chiaramente un acquisto che va ben oltre la sufficienza.

Sul gong del mercato, poi, ecco che Cristiano Giuntoli ha tirato fuori dal cilindro la mossa a sorpresa. Con un’operazione lampo, il club bianconero si è infatti aggiudicato la firma di Charly Alcaraz, centrocampista argentino prelevato in prestito oneroso dal Southampton con diritto di riscatto sui 50 milioni di euro. Una cifra molto elevata, che l’ex Racing de Avellaneda dovrà dimostrare di valere nei prossimi sei mesi nel campionato italiano.

Calciomercato Juve, l’annuncio sul riscatto di Alcaraz: “Lo farà sicuramente”

Intervenuto in diretta su TV Play, l’agente Fifa Luca Nigriello si è detto sicuro del futuro riscatto da parte della Juventus nei confronti di Alcaraz.

Queste le sue parole: “Io penso che sinceramente il ruolo di Alcaraz sia un numero 8. Ha entrambi le fasi, anche quella difensiva che ha fatto tanto al Racing. E’ un giocatore che ha una forza, un tiro potente e vale tutti i 50 milioni di riscatto. Credo dall’Argentina alla Premier League ha fatto già un passo grandissimo, sicuramente la Juve lo riscatterà. E’ un giocatore con grande visone di gioco, anche lui non ha paura e un box to box ha tutti gli effetti. Può giocare anche dietro la punta però per me la sua posizione migliore è l’interno di centrocampo. La formula della trattativa è strana, ma se fa quello che deve fare resterà a Torino ed è subito pronto a fare il titolare”.