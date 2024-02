Allarme ordine pubblico: Derby rinviato, la nuova data

Cresce l’attesa per il derby, ma la partita potrebbe essere spostata per motivi di ordine pubblico

I derby sono partite dal sapore sempre speciale: occhio però al profilo dell’ordine pubblico che potrebbe far slittare il fischio d’inizio della sfida.

Cresce l’attesa per il derby di ritorno tra Cosenza e Catanzaro, gara sempre attesa del campionato di Serie B. Dopo il 2-0 maturato in favore dei giallorossi nel match d’andata dello scorso 26 novembre, i silani puntano a cercare il riscatto nella gara di ritorno.

La partita allo stato attuale è calendarizzata per il prossimo sabato 2 marzo, con fischio d’inizio alle 16.15. Come anticipato da tifocosenza, però, il club rossoblu avrebbe chiesto di posticipare alla domenica la partita per motivi di ordine pubblico. La palla ora passa alla Lega di Serie B e al presidente Mauro Balata.

Ordine pubblico, il derby tra Cosenza e Catanzaro può slittare

Quella tra Cosenza e Catanzaro è una storica rivalità del calcio calabrese. Il Derby della Calabria è da sempre accompagnato da una fortissima rivalità che intercorre fra le due tifoserie, che unita ai non proprio idilliaci rapporti a livello sociale ed al forte campanilismo fra gli abitanti delle due città.

Si tratta del derby più sentito in assoluto della regione ed uno tra i più sentiti in Italia, con il primo incrocio che risale addirittura al 1912 in una amichevole fra la neonata società cosentina e la “Juventus”, fondata nel 1908, ovvero la prima società catanzarese nata per praticare il gioco del calcio ed antesignana dell’odierna società.

Ora il Cosenza chiede di far slittare di ventiquattro ore il derby col Catanzaro: una richiesta legata proprio a motivi di ordine pubblico, dato che di domenica potrebbe risultare più semplice l’organizzazione proprio sotto questo aspetto.