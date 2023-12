Inter-Bologna, la bocciatura è pesantissima: “Da Serie B”

Inter-Bologna, la bocciatura in Coppa Italia per il nerazzurro è pesantissima: “Non è da Inter, da Serie B”

Non bastano 90 minuti per decidere Inter-Bologna. Il match di San Siro si prolunga ai tempi supplementari, con i nerazzurri che hanno anche fallito un calcio di rigore con Lautaro Martinez.

Inzaghi e Thiago Motta sono dovuti ricorrere ai titolari, da Thuram e Zirkzee e non solo. Pesante bocciatura, invece, per una delle seconde linee nerazzurre: Asllani, infatti, non ha affatto convinto i tifosi dell’Inter. Il centrocampista albanese, vice Calhanoglu, è stato sostituito nel finale da Simone Inzaghi.

Coppa Italia, tifosi nerazzurri contro Asllani: “Non è da Inter”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Asllani, buono per la B. — GennaRino/55 (@VitGen55) December 20, 2023

Asllani fa la prima roba giusta e poi sbaglia dopo 2 secondi Vattene — Tommy944 (@Tommy17777777) December 20, 2023

Tutto quello che volete, avrà anche delle ottime qualità tecniche, ragazzo bravissimo, ma secondo me Asllani non è da Inter — Alessandro Fabiano Cuffaro (@alessandro9_9) December 20, 2023

Mi sono piaciuti tutti tranne Asllani. Nei giorni scorsi ho letto “massì se vendiamo Calha c’è Asllani”, ragazzi non scherziamo, deve crescere molto.

Gli altri bene, Frattesi, Augusto, Bisseck che sta crescendo tanto, bene anche Klaassen a suo modo, persino Arnautovic presente — Duca Andrea (@DucaAndrea85) December 20, 2023

Non so, #Asllani continua a non dirmi nulla.#InterBologna — ℳ𝔦𝔠𝔥𝔢𝔩𝔢† π ツ 𓂀 (@MicheleCrow) December 20, 2023

Asllani al posto di Calhanoglu mi crea un certo fastidio, lo ammetto. — Viviana (@VivInterNews) December 20, 2023

Anche oggi Asllani ha perso un’ occasione per dimostrare cosa sa fare. Purtroppo. — rcampix 🖤💙 (@r_campix) December 20, 2023