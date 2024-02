Adesso è UFFICIALE: Baldanzi lascia l’Empoli per la Roma

Il club giallorosso annuncia l’acquisto del talento classe 2003. Affare a titolo definitivo da 15 milioni di euro

Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata in questi istanti: Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore della Roma.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Tommaso Baldanzi dall’Empoli a titolo definitivo”, recita la nota del club giallorosso.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Tommaso Baldanzi 🐺🇮🇹

The club is delighted to confirm the signing of the young Italian playmaker!

We also hope this video can help continue to raise awareness for missing children globally. 🌍

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/uEzIyzPHo7

— AS Roma English (@ASRomaEN) February 1, 2024