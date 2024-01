Torino, è il nuovo idolo dei tifosi: ‘beccato’ a fare qualcosa di incredibile

Il nuovo idolo dei tifosi del Torino: ha giocato pochissimo quest’anno, ma con questo gesto sta facendo impazzire i granata.

Siamo abituati a vedere i calciatori alla guida di macchine extra lusso, dei veri e propri bolidi con cui si recano quotidianamente agli allenamenti e in qualsiasi altro posto loro vogliano. Per questo motivo fa davvero sorridere la decisione di un calciatore del Torino di prendere i mezzi pubblici per tornare a casa dagli allenamenti, come tutte le persone “normali”.

Il giocatore in questione, che in un istante è diventato un vero e proprio idolo della tifoseria granata, è il georgiano Saba Sazanov, difensore centrale che quest’anno ha trovato davvero poco spazio all’interno delle rotazioni di Ivan Juric ma che, quando è sceso in campo, ha fatto vedere buone cose.

Torino, Sazonov va agli allenamenti in tram: il web esplode

La foto, che è stata scattata da un tifoso sul tram numero 4 che taglia a metà il capoluogo piemontese, ha fatto subito il giro del web: la sua umiltà e la sua semplicità, infatti, sono stati davvero molto apprezzati dai supporter dei granata. In un mondo del calcio che è diventato sempre più ostentazione, infatti, sapere che un ragazzo così giovane abbia deciso di compiere un comportamento “normale”, non è così scontato.

Adesso, però, Sazanov dovrà cercare di ritagliarsi uno spazio anche in campo, magari sfruttando il fatto che Buongiorno si è infortunato: adesso potrebbe essere il suo turno, la sua grande occasione per provare a scalare le gerarchie.

Non sarà facile, soprattutto per via del fatto che davanti a lui c’è un vero e proprio gigante, tuttavia Juric ha saputo, nel corso degli anni, valorizzare al meglio tanti giocatori che, magari, all’inizio faticavano a trovare spazio.