Si avvicina Inter-Juventus: “Bianconeri sfavoriti come col primo Conte”

Cresce l’attesa per Inter-Juventus, big match del prossimo weekend che metterà in palio punti pesantissimi in chiave scudetto

La lotta scudetto passa per Inter-Juventus: il derby d’Italia in programma domenica sera a San Siro occasione ghiottissima per entrambe le squadre.

Intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cose di Calcio” in onda ogni martedì su Cusano Italia Tv, l’ex difensore della Juventus Massimo Carrera ha parlato dell’imminente sfida con l’Inter: “Penso stiano bene tutte e due le squadre” ha dichiarato l’ex difensore, analizzando: “Arrivano da partite diverse, ma hanno sofferto entrambe. La Juventus ha sofferto un po’ di più, l’Inter non ha fatto una grandissima gara, ma ma è stata brava a parare il rigore, questa è stata la differenza”.

Ex allenatore di Bari e Spartak Mosca, Carrera ha spiegato di vedere in questa Juventus “analogie con quella del primo Conte” perché “non eravamo favoriti” così come “non è favorita la Juventus in questo momento”. Secondo Carrera il tecnico bianconero Allegri “è stato bravo a tenere la squadra vicina all’Inter, domenica c’è lo scontro diretto e questo potrebbe rappresentare uno spartiacque per il campionato”.

Inter-Juventus, le sensazioni di Massimo Carrera

La Juventus arriverà a questo delicato impegno dopo 134 giorni di imbattibilità, ma occhio a parlare di corto muso dato che “nelle ultime partite ha fatto tantissimi gol” precisa Carrera, secondo cui “conta vincere e tenere il passo dell’Inter, restare lì in occasione dello scontro diretto potrà far capire che forza hanno Juventus e Inter”.

Ad ogni modo, secondo l’ex difensore quello di domenica non sarà “uno scontro decisivo” anche perché “l’Inter ha una partita in meno”. Tornando ai pregi della Juventus di Allegri, il tecnico “sta provando a dare un’identità alla Juve, l’Inter già ce l’ha”. Secondo Carrera, infatti, quella di Simone Inzaghi “è una squadra già rodata, in questo momento la Juventus sta provando a trovare un sistema adatto ai giocatori che ha in rosa. Credo che questa sia la differenza. Poi sicuramente le motivazioni, i giocatori quando fanno parte di queste grandi società sanno che devono vincere, quindi, come diceva Agnelli, vincere è la cosa più importante. Inzaghi ha puntato su quello, l’Inter gioca per vincere”.