È la stagione del rilancio con la Juve: 70 milioni in arrivo per Giuntoli

La bella stagione della Juventus ha visto il rilancio di diversi giocatori: in estate sono pronti 70 milioni per un gioiello bianconero

Domenica sera arriva una sfida decisiva in chiave scudetto, con Juventus e Inter pronte a sfidarsi nel teatro di San Siro. Per i bianconeri essere in corsa per la vittoria del campionato non è una novità a livello assoluto, ma per quelli che sono stati gli ultimi anni invece sì. Quella di quest’anno è stata la stagione del rilancio di diversi giocatori, oltre che di Massimiliano Allegri, e in estate Cristiano Giuntoli potrebbe raccoglierne i frutti.

A partire da Dusan Vlahovic, attaccante on fire in questo 2024 e giocatore che sta ritrovando il miglior smalto possibile. Anche per lui, dopo i tira e molla estivi, nei prossimi mesi si potrebbero affacciare diversi club interessati e alla ricerca di un numero 9 di classe mondiale. Il giocatore che più di ogni altro sta disputando una stagione di altissimo livello in bianconero, però, è un altro: si tratta di Gleison Bremer, che di fatto non ha mai sbagliato una partita quest’anno. Il brasiliano ha catturato l’attenzione di una big del calcio inglese e la Juventus ha già fissato il prezzo.

Lo United mette Bremer nel mirino: la Juve chiede 70 milioni

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, il Mancester United avrebbe individuato in Bremer il profilo giusto per rinforzare in maniera significativa la propria retroguardia. Il brasiliano della Juventus, nelle classifiche di gradimento dei Red Devils, avrebbe superato anche Matthijs de Ligt. Buffo pensare che il suo acquisto in bianconero sia arrivato proprio per sostituire il centrale olandese, andato a cercare maggiori fortune in Baviera.

In tutto questo, la Juventus avrebbe già fissato il prezzo per tutti i club interessati a Bremer per la prossima stagione: 70 milioni di euro, non uno di meno. La Vecchia Signora ha pagato il brasiliano circa 40 milioni di euro dal Torino due stagioni fa, per cui potrebbe mettere a bilancio una corposa plusvalenza, anche se trovare un sostituto all’altezza non sarebbe un’impresa semplice. In ogni caso, l’arrivo di Tiago Djalo in questo mercato di gennaio darà tempo ad Allegri di lavorare con un giocatore che potrebbe ricoprire un ruolo importante nella prossima stagione, con o senza Bremer.