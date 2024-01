Il giocatore che recupera più palloni in Serie A? È bianconero ma non è chi pensi

Qual è il giocatore che recupera più palloni in tutta la Serie A? Il nome che non ti aspetti: è bianconero ma nessuno lo immagina.

C’è una speciale classifica che sta facendo sognare tutti i tifosi dei bianconeri, ma non quelli che potrebbero pensare la maggior parte delle persone. Stiamo infatti parlando di quelli dell’Udinese che sono al primo posto in una curiosa quanto, allo stesso tempo, importante classifica.

Stiamo infatti parlando di quella per il numero di palloni recuperati, dove al primo posto troviamo un calciatore che, tra le fila dei friulani, è davvero molto importante. In cima alla classifica, infatti, c’è Walace, il centrocampista brasiliano che ormai da parecchi anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la compagine oggi allenata da Cioffi.

Un risultato davvero straordinario che conferma, ancora una volta, quanto il ragazzo in questi anni sia cresciuto davvero tantissimo e, soprattutto, riesca a svolgere il suo compito davvero benissimo in mezzo al campo.

Proprio l’ex giocatore dell’Hannover e dell’Amburgo, infatti, riesce a recuperare una mole davvero molto importante di palloni: in quest’annata sono già 171. Ecco il resto della classifica, che presenta tante altre sorprese.

Udinese, Walace è il giocatore che recupera più palloni in Serie A

In questa speciale classifica, dopo Walace, troviamo, sebbene un po’ distaccato, Ramadani del Lecce con 152 recuperi, mentre di poco sotto c’è Barrenechea del Frosinone, ma di proprietà della Juventus.

Al quarto posto, a 140, troviamo Lobotka del Napoli, il primo giocatore di proprietà di una big in classifica, mentre chiude il quintetto Dossena. Non mancano, quindi, le sorprese in questa speciale classifica che vede al primo posto una grandissima sorpresa, ma piacevole per i tifosi dell’Udinese.