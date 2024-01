E’ il calciatore più decisivo della Serie A: lo vuole la Juve ma il prezzo sale

Chi è il giocatore più decisivo di tutta la Serie A? Giuntoli e la Juventus lo vogliono, ma il prezzo continua a salire.

Tutti lo vogliono e, per questo motivo, il prezzo del suo cartellino per strapparlo alla sua attuale squadra continua a salire. Se poi ci aggiungiamo, dati alla mano, che è il giocatore più decisivo di tutta la Serie A, non potrebbe essere altrimenti. Anche Giuntoli e la Juventus se ne sono fatti una ragione: se, circa sei mesi fa, con 20-22 milioni di euro l’affare si poteva chiudere, adesso ne serviranno almeno 27, se non 30.

Il riferimento è a Gudmundsson del Genoa, uno dei giocatori più decisivi di questo Genoa targato Gilardino e che sta facendo impazzire tutti i suoi tifosi a furia di grandi giocate, gol e assist per i compagni. In questa curiosa classifica, infatti, è il primo in assoluto, riuscendo a mettere dietro di sé anche nomi importanti e di tutto rispetto di proprietà delle big: è lui il giocatore che mette a segno il maggior numero di giocate decisive per i compagni.

Genoa, Gudmundsson primo per passaggi decisivi in Serie A

Gudmundsson quest’anno con la maglia del Genoa è riuscito a mettere a segno qualcosa come 50 passaggi decisivi, davvero un numero elevatissimo e molto importante, che certifica quanto il giocatore ormai sia una vera e propria certezza non solo tra le fila dei rossoblu, ma anche e soprattutto in Serie A.

Al secondo posto, tornando a parlare di bianconeri, troviamo Soulé del Frosinone con 49 e Candreva della Salernitana con 41, mentre poco distante ci sono Koopmeiners e Politano.