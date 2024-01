Sapete chi è il giocatore che corre di più in Serie A? Il podio che non ti aspetti

C’è un giocatore di Serie A che nessuno avrebbe mai immaginato che percorre tantissimi chilometri a partita: chi è? Il nome a sorpresa.

Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma c’è un giocatore di Serie A che percorre davvero tantissimi chilometri a partita, un vero e proprio stakanovista instancabile che fornisce un importantissimo contributo alla squadra a forza di scatti e rincorse, avanti ed indietro, con l’obiettivo di unire tutti i reparti e non lasciare buchi potenzialmente letali per gli avversari che, così facendo, potrebbero inserirsi e fare davvero molto male alla difesa.

In questa speciale classifica questo giovane ragazzo, arrivato in prestito dal Lucerna, percorre in media poco più di 13 chilometri a partita, un numero davvero impressionante e che ha lasciato tutti i suoi tifosi senza parole, in positivo ovviamente. Non mancano altre interessanti sorprese in questa curiosa graduatoria.

Empoli, Haas primo per distanza media percorsa: la classifica

Haas dell’Empoli è il giocatore che percorre il maggior numero di chilometri in Serie A. Con una media di 13,024 chilometri percorsi a gara, infatti, il ragazzo classe 1996 si sta dimostrando un vero e proprio motorino del centrocampo in grado di fare la differenza e supportare i suoi compagni. Al secondo posto troviamo uno dei futuri uomini-mercato di tutta la Serie A, Ferguson del Bologna, con 12,322 chilometri, mentre chiude il podio Ramadani del Lecce, di poco distante a 12,100 chilometri percorsi.

Insomma, un podio che in pochissimi avrebbero mai immaginato ma che, allo stesso tempo, certifica quanto questi giocatori siano davvero molto importanti per le rispettive compagini e, allo stesso tempo, certificano la loro sempre ottimale condizione fisica in un reparto, quello centrale del campo, che negli ultimi anni si è dimostrato sempre più cruciale per la vittoria delle partite, in cui serve non solo tecnica, ma anche tanti muscoli.