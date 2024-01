Salernitana, sconfitta agrodolce per Inzaghi: interrotta una striscia negativa

La Salernitana è uscita sconfitta dalla gara interna contro la Roma, tuttavia Inzaghi è riuscito ad interrompere una striscia negativa.

La Salernitana è uscita sconfitta dalla gara interna contro la Roma nel posticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Una gara combattuta e sofferta per i giallorossi di De Rossi che, tuttavia, alla fine, sono riusciti a portare a casa i tre punti tanto agognati: per l’ex Capitan Futuro si conferma il momento positivo a punteggio pieno in campionato, un ottimo modo per iniziare la sua avventura sulla panchina dei capitolini.

Dall’altra parte, però, se per gli uomini di Inzaghi si tratta di una sconfitta pesante guardando la classifica, dall’altra parte c’è comunque un dato che potrebbe far sorridere, seppur amaro, la squadra che al momento è relegata all’ultimo posto della classifica in campionato. Un modo per cercare di trovare un lato positivo in un ko che, tuttavia, ha mostrato parecchi aspetti positivi nel gioco e soprattutto nella determinazione della squadra di casa ma che, allo stesso tempo, non sono bastati per portare a casa dei punti che sarebbero serviti davvero tanto in ottica salvezza.

Salernitana-Roma, sconfitta agrodolce: ha interrotto un record negativo

La Salernitana ha, tuttavia, interrotto una striscia negativa che durava da ormai parecchie partite contro la Roma: è riuscita ad andare a segno, dopo un periodo di tre gare in cui non aveva messo in rete nemmeno un pallone. Il gol di Kastanos ha interrotto questo record negativo che durava ormai da parecchio tempo e che, adesso, seppur non basti per risollevare il morale dopo la sconfitta, potrebbe essere comunque un buon punto di partenza sul quale costruire le prossime sfide.

Non sarà facile, ma per i campani servirà davvero un’impresa contro l’ostico Torino di Juric per cercare di portare a casa i tanto agognati tre punti.