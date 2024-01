La Juve lo paga 60 milioni, il Real Madrid lo riprende a 30: affare ‘sleale’

La Juventus guarda al mercato estivo per rinforzi di grande spessore, affare da 60 milioni per i bianconeri ma il Real Madrid lo paga la metà

Il calciomercato invernale della Juventus dovrebbe concludersi senza acuti, nelle sue ultime ore. Anche se i bianconeri proveranno a regalare qualche rinforzo nell’immediato ad Allegri, con una serie di tentativi last minute per il centrocampo. Calciomercato.it vi ha raccontato delle difficoltà per arrivare a Samardzic, mentre restano in piedi le piste per Bonaventura e Pereyra.

Grandi movimenti saranno rimandati all’estate, con una Juventus che dovrebbe avere maggior potere d’acquisto in ragione del ritorno in Champions League. Ecco per quale motivo sarà lecito, a quel punto, attendersi grandi cose dal duo Giuntoli-Manna, con diversi talenti di grande spessore che sono già nel mirino. C’è un giocatore in particolare che dalle parti di Torino piace davvero molto e che può essere acquistato per una cifra di 60 milioni di euro. Ma il Real Madrid può riprenderselo a 30 milioni, praticamente metà prezzo.

Calciomercato Juventus, lo ‘scippo’ del Real Madrid per Kubo

Parliamo di Takefusa Kubo, talentuoso fantasista della Real Sociedad, che con il club basco, dopo una serie di prestiti, ha trovato la sua dimensione.

Il giapponese fu acquistato dalla società di San Sebastian nel 2022 proprio dal Real Madrid, che non aveva creduto a sufficienza in lui. Ora, ha una clausola rescissoria da 60 milioni, della quale i bianconeri possono andare all’assalto (ma con la concorrenza di Liverpool, Manchester United e Al Nassr). Stando a quanto riportato da ‘Defensa Central’, però, il Real vanta il diritto al riconoscimento di una percentuale pari al 50% sulla rivendita. Dunque, di fatto riacquistandolo lo pagherebbe esattamente la metà.