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La rivale cerca di strapparlo al Milan: il Ds a cena con Allegri

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L’attuale tecnico rossonero è un vecchio pallino del presidente

Furlani sta per dire addio al Milan, a quanto pare Cardinale si è convinto a far fuori il contestatissimo Ad, quindi Allegri resta sicuro? Non è detto, anche se ora le quotazioni riguardo una sua permanenza sono in forte ascesa. Va detto, però, che c’è qualcuno che sta provando a soffiarlo ai rossoneri, sfruttando il vecchio/nuovo caos all’interno della società Milan.

Allegri prima di una partita del Milan
La rivale cerca di strapparlo al Milan: il Ds a cena con Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Con qualcuno ci riferiamo essenzialmente al Napoli, che dopo due anni saluterà Antonio Conte. E Allegri è un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis, tanto che fu vicino alla panchina azzurra almeno in due occasioni: l’ultima all’inizio della scorsa estate, prima che lo stesso Conte decidesse di restare e dell’affondo del Milan.

Adesso ecco un altro tentativo del Napoli, con gli ultimi rumors di mercato che parlano di una cena a Milano tra il Ds dei partenopei Manna, suo amico soprattutto per i trascorsi insieme alla Juventus, e l’allenatore toscano.

Insomma, se Allegri optasse per il divorzio col Milan – ricordando che il contratto in scadenza nel 2027 si rinnoverà automaticamente fino al 2028 con la qualificazione in Champions – il Napoli sarebbe pronto a ingaggiarlo. L’altra pista per il sei volte Campione d’Italia è la Nazionale, probabilmente in cima alle preferenze del 58enne in caso di addio al ‘Diavolo’.

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