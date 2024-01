Juventus, provocazione e scambio: “Dateci Miretti”

La Juventus torna al lavoro per il centrocampo. Sempre in auge il profilo di Lazar Samardzic con tutte le difficoltà del caso: il punto sulla mediana

Lo scorso weekend si è tinto più di nero che di bianco per la Juventus, fermata sul pari dall’Empoli in casa e controsorpassata dall’Inter in classifica, al netto della gara in meno dei nerazzurri.

Servirà quindi una pronta reazione da parte dei bianconeri, proprio nel confronto diretto della prossima domenica, che arriverà chiaramente a calciomercato finito. A tal proposito il club piemontese sarebbe ancora al lavoro per provare a rimpolpare i ranghi della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il focus è in particolar modo su centrocampo, reparto ridotto nelle scelte e da tempo nel mirino di Giuntoli e soci. Soprattutto in ottica futura i due nomi principali sono quelli di Samardzic e Koopmeiners, che per motivi diversi portano in dote i rispettivi ostacoli e problematiche. Per quanto riguarda il giocatore dell’Udinese, la Juventus ha provato a insistere per prenderlo subito incontrando però la resistenza del club friulano che continua a chiedere 25 milioni cash, come evidenziato nei giorni scorsi da Calciomercato.it.

Calciomercato, la Juventus non molla Samardzic: il punto sulla mediana

Al netto del tentativo fallito per Bonaventura, che non ha incontrato apertura da parte della Fiorentina, e delle voci su Pereyra, a far discutere è ancora il nome di Samardzic.

Per ciò che concerne il mancino dell’Udinese il giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’ ha ammesso: “La Juventus ha chiesto di nuovo all’Udinese la disponibilità di riascoltare le condizioni che aveva ipotizzato su Samardzic, ovvero prestito senza obbligo. Non c’é l’apertura dell’Udinese. Provocazione dell’Udinese: allora dateci Miretti”.

Una situazione molto complessa quindi per l’immediato, così come non è semplice, ma per motivi diversi, una pista low cost come Bonaventura. La Juventus a caccia di un centrocampista last minute ha alzato il pressing sull’ex milanista che ha aperto alla destinazione bianconero, ma per il momento la Fiorentina chiude alla cessione del centrocampista.