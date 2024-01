Juve, atterrato il prossimo acquisto: ora le visite mediche

La Juventus accoglie il prossimo acquisto: è atterrato a Torino, a breve sosterrà le visite mediche

La Juventus accoglie il suo nuovo acquisto. Un innesto che guarda al futuro, come tanti nuovi arrivi in casa bianconera. E’ il diktat del club, con Cristiano Giuntoli sempre alla ricerca di giovani promesse da poter valorizzare e costruire in casa.

Il club bianconero è pronto ad accogliere Pedro Felipe, possente difensore brasiliano proveniente dal Palmeiras. Classe 2004, come vi abbiamo raccontato approderà a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 1,5-2 milioni di euro. Il giocatore andrà a rafforzare la formazione Next Gen e giocherà quindi in Serie C. Un modo per permettere al ragazzo di crescere senza troppe pressioni e farsi le ossa nel calcio italiano.

Il giocatore è atterrato questa mattina all’aeroporto di Torino e a breve sosterrà le visite mediche al J-Medical. Dopo le visite di rito, la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero.