Juventus, in arrivo Pedro Felipe dal Palmeiras: i dettagli | CM.IT

Il club bianconero sta definendo l’acquisto del giovane centrale brasiliano. Andrà a rinorzare la NextGen

Nuovo affare in prospettiva della Juventus. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano che i bianconeri stanno perfezionando l’acquisto di Pedro Felipe, difensore brasiliano del Palmeiras.

L’operazione per il classe 2004 è in chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 1,5-2 milioni di euro. ‘Colosso’ di un metro e novanta, Pedro Felipe verrà aggregato alla Next Gen che milita nel campionato di Serie C.