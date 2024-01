Firma last minute in Serie A: ha scelto la Juve

Mancano poche ore alla chiusura ufficiale del mercato invernale, fissata per giovedì 1° febbraio alle ore 20.00

Sta per scadere il tempo a disposizione per tutti i club italiani: ancora poche ore e verrà decretata ufficialmente la chiusura del calciomercato di riparazione. Quest’anno, infatti, la data limite entro la quale poter operare in entrata è stata fissata per giovedì 1° febbraio alle ore 20.00, alla vigilia dell’inizio della 23esima giornata di campionato.

Una delle grandi protagoniste degli ultimi giorni sembra essere la Fiorentina. Dopo aver incassato due no da Inter e Genoa per le cessioni di Valentin Carboni e Gudmundsson, in uscita si è improvvisamente scaldato il nome di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista avrebbe pure aperto all’ipotesi bianconera, trovando però davanti il muro eretto dal club viola che non vorrebbe privarsi di un calciatore così importante a questo punto della stagione e in piena lotta per la zona Champions League.

Tra i due club, inoltre, potrebbe accendersi anche un possibile scambio last minute. La trattativa tra la Juve e l’Atletico Madrid per il prestito di Moise Kean – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – è infatti saltata improvvisamente. Il rientro del centravanti a Torino dal brevissimo soggiorno a Madrid potrebbe dunque aprire lo spiraglio per uno scambio di prestiti tra lo stesso attaccante italiano e Bonaventura.

Calciomercato Juve, scelto Bonaventura come affare last minute

Di colpi dell’ultim’ora, a fronte delle numerose trattative ancora aperte nel nostro campionato, si è discusso nel sondaggio proposto questa mattina agli utenti di Calciomercato.it.

L’affare più gettonato, stando alle risposte arrivate su Telegram, sembra proprio essere quello tra la Juventus e Giacomo Bonaventura. Il colpo bianconero è stato infatti votato al 51%, ma – come ribadito – dovrà fare prima i conti con una Fiorentina poco incline ad aprire ai negoziati. I viola si sono posizionati invece al secondo posto con il possibile colpo Gudmundsson a pari meritoal 18% con l’affare Baldanzi per la Roma. Ultimo posto con il 13% per il Milan, tornato forte nelle ultimissime ore per Merih Demiral, pedina individuata dal club per rinforzare il reparto arretrato di Stefano Pioli per la seconda parte di stagione.