Addio Kean, la rivelazione dell’ex: “Ecco cosa succederà”

Il futuro di Kean sarà all’Atletico Madrid. Ecco cosa pensa di questa operazione un giocatore che conosce molto bene l’attaccante azzurro

La Juventus, dopo il pareggio con l’Empoli, si sta preparando per lo scontro diretto di San Siro con l’Inter in programma domenica prossima. Nel frattempo la società sta cercando di capire se ci sono margini per un nuovo innesto così da rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. In entrata l’obiettivo sembra essere un centrocampista considerando un reparto dopo, per le note vicende extracalcistiche, la coperta rischia di essere troppo corta.

L’ultima idea è Bonaventura; i bianconeri però sono protagonisti anche per quanto riguarda le cessioni e da questo punto di vista bisogno analizzare la situazione riguardo il reparto offensivo. La definitiva esplosione di Yıldız, giocatore estremamente tecnico e con la possibilità di diventare un pilastro della Juventus dei prossimi anni, ha tolto spazio a Kean considerando anche una squadra senza impegni infrasettimanali causa assenza dalle coppe.

Il centravanti azzurro, fuori nelle ultime settimane a causa infortunio, non sembrava più rientrare nei piani di Allegri: il tecnico, a livello offensivo, può contare su Vlahovic, Milik, Yildiz e Chiesa. A questo bisogna aggiungere una prima parte di stagione dove Kean non è riuscito a trovare la via della rete anche per una buona dose di sfortuna come successo contro il Verona quando gli vennero annullati due gol.

Nell’ultimo weekend, il centravanti azzurro era al Metropolitano a vedere Atletico Madrid-Valencia per visionare i suoi prossimi compagni. Una scelta particolare quella di Kean considerando l’ottimo momento di forma che stanno vivendo Griezmann e Morata ma il giocatore potrà fare bene come sottolinea chi lo conosce piuttosto bene.

Marchisio non ha dubbi: “E’ adatto al gioco di Simeone”

Claudio Marchisio è stato uno dei pilastri della Juventus: centrocampista completo che ha scritto pagine importantissime nella storia del club bianconero. Il classe 1986 conosce molto bene Kean e non ha dubbi su quale possa essere il suo apporto all’Atletico Madrid. “Non teme le pressioni e non gli servono periodi lunghi per adattarsi” così ha detto Marchisio ad As che poi ha sottolineato: “Se lo hanno cercato sanno che è adatto al gioco di Simeone e li farà divertire”.

L’ex centrocampista bianconero dunque non ha nessun dubbio sull’operazione Kean-Atletico Madrid: saranno mesi importanti per l’attaccante anche in ottica nazionale. Il ventitreenne dovrà sfruttare nel migliore dei modi questa seconda parte di stagione in modo da avere delle chance di essere convocato da Spalletti per il prossimo europeo.