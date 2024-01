Salta la partita per malattia, ma va in discoteca: multa salatissima

Giocatore indisponibile per malattia, ma è stato beccato in discoteca: il club non ci sta, in arrivo una multa tremenda

Non ha preso parte all’ultimo impegno della sua squadra, ufficialmente in malattia ma in realtà perfettamente arruolabile. Al punto da essere andato in discoteca, ma venendo beccato dai paparazzi. E ora il club userà il pugno duro nei suoi confronti.

Bravata di Marcus Rashford, che non si è reso eleggibile per il match del Manchester United contro il Newport, in FA Cup. L’attaccante ha addotto motivi di salute per la sua indisponibilità, ma non era vero. I tabloid lo hanno pizzicato in un celebre locale notturno di Belfast, nell’Irlanda del Nord, il ‘Thompson’s Garage’. Una notizia che ha fatto ovviamente andare su tutte le furie i ‘Red Devils’ e la multa che toccherà all’attaccante classe 1997 sarà piuttosto pesante. In arrivo per lui una sanzione pari a due settimane di stipendio, quindi circa 760 mila euro. Per lui si annunciano tempi duri nella rosa di Ten Hag, non sarà facile riconquistare la fiducia del tecnico, dei compagni e di tutto l’ambiente.