Napoli, Mazzarri ‘punisce’ un titolare: escluso dalla lista Serie A

Walter Mazzarri cambia la lista di Serie A: ecco il titolare che resterà escluso per il resto del campionato.

Aria di cambiamento in casa Napoli negli ultimi giorni dedicati alla finestra invernale di calciomercato. Walter Mazzarri, già dalla 23a giornata, potrebbe usufruire di una lista calciatori di Serie A diversa da quella usata in Lazio-Napoli.

Il tecnico azzurro ha modificato l’assetto tattico, alla ricerca di una maggior solidità difensiva. Per il momento, sotto questo punto di vista, i risultati si sono visti. Tuttavia, dal punto di vista creativo e realizzativo si è perso qualcosa. Servirà equilibrio.

Tra le sorprese viste all’Olimpico nel match terminato 0-0 contro i biancocelesti, si è visto Demme, lanciato addirittura titolare. Proprio per cercare quell’equilibrio a centrocampo e quella compattezza in fase di non possesso. Il tedesco si è ben comportato per sessanta minuti, poi ha lasciato spazio a Gaetano. E con ogni probabilità, la sfida da titolare contro la Lazio potrebbe essere stata l’ultima apparizione in azzurro per Diego Demme.

Napoli, lista Serie A: Demme verso il taglio, ecco chi entra

Il numero 4 del Napoli va in scadenza a giugno 2024. Qualche altro mese, poi potrà accasarsi liberamente con altre società. Diego Demme, però, si è comportato da vero professionista ed è risultato decisivo nel match contro la Salernitana, in casa, quando è riuscito a registrare l’assist decisivo per Rrahmani allo scadere.

Tuttavia, bisognerà fare delle scelte. Con l’arrivo dei nuovi innesti, Demme potrebbe pagare l’esclusione dalla lista Serie A. Alla rosa dei 25, il tedesco appartiene alla categoria lista over 22. Al momento, il Napoli ha tesserato Hamed Traoré, ma non l’ha inserito in lista per il campionato, vista l’indisponibilità. Non è ancora pronto dal punto di vista atletico. Demme gli lascerà posto.

Nuove modifiche potrebbero essere necessarie in caso di ulteriori acquisti al gong della chiusura del mercato invernale. Sempre più difficile la trattativa che porta a Perez, visto che Ostigard – titolare e tra i migliori in campo in Lazio-Napoli – avrebbe espresso la sua preferenza per un trasferimento al Genoa e non all’Udinese. Ad ogni modo, per un giocatore che arriva, uno dovrà essere tagliato.

Per la lista UEFA, invece, il discorso è diverso. Il Napoli potrà registrare solo tre cambi in vista della fase a eliminazione diretta in Champions League. Dunque, dei nuovi acquisti (Dendoncker, Mazzocchi, Ngonge e Traoré) uno sarà lasciato fuori. Demme, invece, è già stato escluso dalla lista UEFA nella fase a gironi e non vi rientrerà.