Inzaghi dribbla le polemiche con Allegri: “Le pressioni si stanno ribaltando”

Simone Inzaghi, nel post partita contro la Fiorentina, ha continuato nella sua politica di distensione nei confronti delle parole che, da qualche tempo, arrivano all’Inter da parte di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus: andiamo a vedere le reazioni social su X

L’Inter di Simone Inzaghi, ieri sera a Firenze, ha battuto la Fiorentina di Vincenzo Italiano e si è riportata in vetta alla classifica del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, ai quali è bastato un gol di testa di Lautaro Martinez, si sono ripresi il primato non senza soffrire contro una Viola che ha giocato stabilmente nella metà campo della Beneamata, ma che, sbagliando anche un rigore, non è riuscita a perforare le maglie difensive interiste.

Nel post gara, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è stato poi interpellato sulle continue frecciatine di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nei confronti dell’ambiente nerazzurro ed ha preferito, ancora una volta, smorzare le polemiche in vista del big match di domenica sera proprio fra le due squadre: “Io parlo personalmente, nessun fastidio su quanto detto da Allegri. Il mio solo pensiero era la Fiorentina, da martedì sarà la Juventus che dovremo affrontare nel migliore dei modi”.

Inter-Juventus si avvicina: Allegri accende, Inzaghi smorza e i social reagiscono

Alle punzecchiate, sempre più frequenti, di Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi finora ha risposto sempre cercando di glissare ed evitando le polemiche. Uno stile di comunicazione molto apprezzato dai tifosi dell’Inter come abbiamo potuto riscontrare anche su X, meglio conosciuto come Twitter, dove sono arrivate diverse reazioni da più fronti.

C’è un utente che ha commentato così le parole dell’allenatore piacentino in risposta al livornese: “Inzaghi e Lautaro, parole che fanno trasparire un certo stile. Lasciamo le chiacchiere ippiche ad Allegri. Anche perché poi s’inventa che ci offendiamo”. Un altro invece afferma in maniera molto più ironica: “Ad Allegri starà scoppiando la vena per la non risposta di Inzaghi sto urlando”.

INTER-JUVENTUS, ANDIAMO A VEDERE LE REAZIONI SOCIAL ALLE PAROLE DI SIMONE INZAGHI IN RISPOSTA A MAX ALLEGRI

Ad Allegri starà scoppiando la vena per la non risposta di Inzaghi sto urlando — Miriam 2.INTER* era 🔥 (@bedconejo) January 28, 2024

#Inzaghi e #Lautaro, parole che fanno trasparire un certo stile. Lasciamo le chiacchiere ippiche ad #Allegri. Anche perché poi s'inventa che ci offendiamo. Ma chi lo caga? — Luigi Barretta (@il_superiore87) January 28, 2024

Vai a vedere che si stanno ribaltando le pressioni…

Non cascateci mai, se lo ignori si manda da solo al manicomio. #Allegri #Inzaghi #Inter #Juventus https://t.co/0bla7e0Bj1 — Gabri (@gabrigabri44) January 29, 2024