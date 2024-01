Inter fuori dalle prime tre: la classifica sconvolge i tifosi

Una classifica che vede l’Inter fuori dalle prime tre posizioni. I tifosi nerazzurri sono rimasti senza parole

L’Inter è, senza ombra di dubbio, la principale protagonista del massimo campionato italiano: squadra che esprime un calcio efficace ma anche bello da vedere. Il merito va attribuito ad Inzaghi, tecnico che da quando siede sulla panchina nerazzurra sta dimostrando tutte le sue qualità. Inutile negare come la voglia del club sia quella di essere grande protagonista in questo 2024.

I tifosi nerazzurri però sono rimasti senza parole nel vedere nel vedere l’Inter fuori dalle prime tre: nulla di cui preoccuparsi, non si tratta del campionato dove i ragazzi di Inzaghi sono saldamente al comando e, contro la Juventus, possono allungare e dare una prima sterzata decisiva nella lotta al titolo.

Parliamo di una classifica particolare e soprattutto individuale, quella dei migliori marcatori europei. L’Inter in attacco non può fare a meno di Lautaro, determinante anche nella sfida di Firenze. Il suo colpo di testa, nel corso del primo tempo, ha permesso alla sua squadra di ottenere i tre punti e superare una trasferta per nulla semplice considerando anche le assenza di Inzaghi in mezzo al campo.

L’argentino dell’Inter ha trovato, nella serata del Franchi, il suo diciannovesimo gol in campionato: numeri importanti per un giocatore capace di punire la difesa avversaria in qualsiasi modo. La stagione di Lautaro, fino a questo momento, è praticamente perfetta con l’attaccante che dimostra di voler trascinare la squadra verso la conquista dello scudetto.

A livello realizzativo, come detto, non è ancora il miglior marcatore europeo ma si trova addirittura fuori dalle prime tre posizioni. La distanza dalla vetta di questa particolare classifica è, al momento, di quattro gol. Un margine non impossibile da recuperare per un giocatore della sua caratura.

Lautaro, fuori dalla top tre: Kane miglior marcatore europeo

Il miglior marcatore europeo, ad oggi, è Kane: l’attaccante del Bayern Monaco conferma, anche in questa stagione, la sua ottima media realizzativa. Sono ventitré reti in diciannove partite per uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. Al secondo posto, con venti gol, troviamo Pavlidis; il centravanti dell’AZ sta vivendo una stagione di altissimo livello.

A quota diciannove, prima di Lautaro, troviamo Mbappe del PSG e Gimenez del Feyenoord: la differenza di questi due centravanti, rispetto all’attaccante nerazzurro, riguarda la media tra minuti giocati e gol fatti. Una classifica che può sicuramente essere migliorato anche se il principale pensiero dell’argentino dell’Inter è un campionato da vincere a tutti i costi e, a tal proposito, la sfida contro la Juve sarà uno snodo fondamentale.