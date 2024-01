HIGHLIGHTS | Lautaro stende la Fiorentina: Inzaghi in testa alla classifica

All’Inter basta un gol di Lautaro per battere la Fiorentina e tornare in testa alla classifica ad una settimana dal derby d’Italia

Il posticipo della ventiduesima giornata, in attesa del monday night tra Salernitana e Roma, metteva di fronte Fiorentina ed Inter in un match fondamentale per entrambe le squadre. I viola, un punto nelle ultime due partite più la sconfitta nella semifinale della Supercoppa, volevano i tre punti così da agganciare il quarto posto. Discorso diverso per i ragazzi di Inzaghi con il desiderio di vincere in modo da sfruttare i passi falsi di Juventus e Milan rispettivamente contro Empoli e Bologna.

E’ stata una partita molto intensa tra due squadre con una propensione offensiva piuttosto evidente. Nella prima frazione di gioco si è fatta preferire l’Inter specialmente in ripartenza grazie alle caratteristiche dei suoi attaccanti. E’ stato proprio Lautaro Martinez a realizzare il gol del vantaggio con un gran colpo di testa: rete, numero diciannove in campionato, che ha portato diverse polemiche per la spinta del centravanti argentino sul difensore viola.

Prima frazione di gioco dove i ragazzi di Inzaghi avrebbero potuto incrementare il loro bottino ma sono stati poco precisi sotto porta e, da questo punto di vista, non possiamo non menzionare Thuram fermato da una zolla. I padroni di casa hanno giocato meglio nella ripresa ma il discorso offensivo resta un problema piuttosto grande: Nzola è stato poco cattivo almeno in un paio di occasioni mentre Nico Gonzalez ha fallito il calcio di rigore del possibile uno a uno calciando non in maniera impeccabile.

Inter, tre punti d’oro: Fiorentina, poco cinismo

Ad una settimana dal derby d’Italia, i ragazzi di Inzaghi rimettono la testa davanti con un più uno rispetto ai bianconeri ma anche un match da recuperare per via dell’impegno in Supercoppa. Protagonista della serata, oltre a Lautaro, anche Sommer autore di un paio di interventi grazie ai quali chiude la diciottesima partita stagionale senza subire gol.

In casa Fiorentina pesa, come al solito, un reparto offensivo poco cinico: Beltran non è mai riuscito ad essere realmente pericoloso, Nzola ha sprecato tre grandi occasioni e Gonzalez ha fallito il calcio di rigore. Un problema che Italiano deve provare a risolvere se vuole essere protagonista da qui al termine della stagione non solo in campionato ma anche nelle coppe. Di seguito gli highlights del match.





Ecco la classifica di Serie A

Inter* 54 punti; Juventus 53 punti; Milan 46; Atalanta* 36; Lazio* e Fiorentina* 34; Bologna* 33; Napoli* e Roma* 32; Torino* 31; Genoa e Monza 28; Frosinone 23; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese, Verona e Cagliari 18; Empoli 17; Salernitana* 12.

*una partita in meno