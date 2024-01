DIRETTA Serie A, Juventus-Empoli 0-0: espulso Milik – LIVE

La Juventus scende in campo contro l’Empoli da prima della classe e giocherà per aumentare il vantaggio sull’Inter

Per la prima volta da diverso tempo, la Juventus inizia una giornata di campionato in testa alla classifica. Grazie alla vittoria di Lecce e all’impegno dell’Inter in Supercoppa italiana, i bianconeri hanno superato i nerazzurri portandosi a quota 52 punti. In caso di successo contro l’Empoli, la squadra allenata da Massimiliano Allegri si porterebbe momentaneamente a 4 punti di vantaggio sui ragazzi di Inzaghi, impegnati domani a Firenze.

Ancora una volta senza Federico Chiesa, il tecnico bianconero dovrà fare a meno anche di Adrien Rabiot, apparso tuttavia recuperabile per il derby d’Italia della prossima settimana. Per quanto riguarda i toscani, l’arrivo di Davide Nicola ha portato subito vittoria ed entusiasmo. Dopo il 3-0 contro il Monza, gli azzurri vanno a caccia di un’impresa che li farebbero uscire dalla zona retrocessione. Nelle ultime dieci trasferte a Torino, però, lo score parla di ben nove sconfitte e una sola vittoria. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Empoli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Cacace, Zurkowski, Grassi, Maleh, Gyasi; Cambiaghi, Cerri. All. Nicola.

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 52 punti; Inter* 51; Milan 45; Atalanta 36; Fiorentina* 34; Lazio* 33; Bologna* e Roma 32; Napoli* e Torino** 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese** e Cagliari** 18; Verona 17; Empoli 16; Salernitana 12

*una partita in meno

**una partita in più