Fiorentina, doppio no dal mercato: problemi per Italiano

Un mercato che potrebbe aiutare la Fiorentina in questi ultimi giorni. La società però ha ricevuto un doppio rifiuto. Guai per Italiano

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Inter: i viola sono stati battuti uno a zero a causa del colpo di testa, nel primo tempo, di Lautaro. Un match cha lascia l’amaro in bocca per le diverse occasioni avute dai padroni di casa: Nzola non è stato incisivo sotto porta ma la grande occasione è capitata sui piedi di Nico Gonzalez. L’argentino ha sprecato il calcio di rigore del possibile uno a uno.

I ragazzi di Italiano hanno perso punti importanti in ottica Champions League ma hanno le qualità per giocarsi le proprie carte fino alla fine. E’ chiaro che bisogna andare a migliorare il discorso offensivo perché la squadra, se vuole essere protagonista in questa seconda parte di stagione, ha bisogno dei gol dei centravanti.

Una mano, da questo punto di vista, può arrivare dal mercato: sono gli ultimi giorni della sessione invernale di mercato e la società viola sta cercando di rinforzare la rosa a disposizione di Italiano. Il club ha messo gli occhi su due talenti del nostro campionato: parliamo di Carboni in forza al Monza ma di proprietà dell’Inter e di Gudmundsson del Genoa. Per entrambi i giocatori è stata fatta la stessa offerta, venti milioni di euro. Una cifra importante ma che non ha creato dubbi a nerazzurri e rossoblù.

Fiorentina, doppio no dal mercato: possibile altro tentativo per Belotti

Genoa ed Inter hanno rifiutato la proposta della Fiorentina. I rossoblù, dopo aver perso Dragusin passato al Tottenham, non ha nessuna intenzione di perdere un altro giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco di Gilardino. Come stiamo vedendo in questa parte di stagione, Gudmundsson è determinante per una squadra che vuole raggiungere, il prima possibile, per la salvezza.

Discorso diverso in casa Inter: come detto Carboni è in prestito al Monza dove, sotto la guida di Palladino, ha la possibilità di crescere sotto tutti i punti di vista. La voglia dei nerazzurri è proprio quella di lasciarlo al club brianzolo prima di farlo tornare a casa dal momento che l’Inter considera il giocatore importantissimo per il futuro. La Fiorentina però ha bisogno di migliorare il proprio reparto offensivo e, proprio per questo, bisogna fare attenzione al nome di Belotti.

Il centravanti sta trovando poco spazio nella Roma visto la titolarità di Lukaku e un giocatore come Azmoun che, quando tornerà dalla Coppa d’Asia, potrà dare il suo contributo. Belotti dunque rischia di avere un minutaggio ridotto, situazione non semplice considerando l’Europeo al termine della stagione: ecco perché l’attaccante potrebbe lasciare i giallorossi in questi ultimi giorni di mercato.