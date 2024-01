DIRETTA Serie A, Salernitana-Roma | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la ventiduesima giornata del campionato di Serie A con il monday night tra la Salernitana e la Roma

Dopo le gare giocate nel weekend, si chiude la lunghissima ventiduesima giornata del campionato di Serie A col monday night: scendono in campo la Salernitana e la Roma.

I padroni di casa, guidati in panchina da Filippo Inzaghi, si presentano a questo importantissimo appuntamento da ultimi in classifica e dopo la cocente sconfitta interna patita contro una diretta concorrente per la salvezza come il Genoa di Alberto Gilardino. I granata hanno un disperato bisogno di punti, visto che il quartultimo posto è distante sette lunghezze. Di contro, i giallorossi di Daniele De Rossi, dopo la vittoria all’esordio contro il Verona tra le mura amiche, puntano a ridurre ancora lo svantaggio dal quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League, adesso lontano quattro punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-ROMA

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Daniliuc, Gyomber, Bradaric; Basic, Maggiore, Martegani; Candreva, Kastanos; Simy. All. F. Inzaghi

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 54; Juventus 53; Milan 46; Atalanta* 36; Lazio* e Fiorentina* 34; Bologna* 33; Napoli* e Roma* 32; Torino* 31; Genoa e Monza 28; Frosinone 23; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese, Verona e Cagliari 18; Empoli 17; Salernitana* 12

*una partita in meno

**due partite in meno