Rinforzo dalla Bundesliga per la Lazio: piace Karazor | ESCLUSIVO

La Lazio è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo in questi ultimi giorni di mercato. Mirino puntato su Karazor, protagonista della rivelazione Stoccarda

Le ultime ore della sessione invernale di calciomercato potrebbero vedere tra le protagoniste la Lazio, sia in entrata che in uscita. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il club biancoceleste è pronto a cedere il giapponese Kamada, sebbene la trattativa con il Galatasaray sia in fase di stallo.

Il suo eventuale sostituto a centrocampo, sebbene con caratteristiche diametralmente opposte a quelle del nipponico preso a costo zero dall’Eintracht Francoforte, potrebbe arrivare a sua volta dalla Bundesliga. Dalle indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, è emerso che i capitolini sono sulle tracce di Atakan Karazor. Si tratta di un mediano incontrista tedesco di chiari origini turche di 27 anni che all’occorrenza può agire anche da centrale di difesa. In questa stagione è sbocciato il suo talento, tanto da essere considerato uno dei migliori di tutto il campionato nel suo ruolo: di certo è uno dei protagonisti della sorpresa Stoccarda, squadra partita per centrare una salvezza tranquilla e che dopo il 5-2 rifilato ieri al Lipsia si trova invece al terzo posto a lottare per un posto nella prossima Champions League. Ma la Lazio non è la sola ad aver messo gli occhi su Karazor: ci sono anche club tedeschi, turchi e della Premier League inglese, tra cui il West Ham. Staremo a vedere.