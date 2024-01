Pioli, dimissioni come Xavi: “Umiltà di ammettere di non poter fare meglio di così”

La notizia delle dimissioni di Xavi da allenatore del Barcellona apre a un clamoroso scenario in casa Milan

Nelle scorse ore Xavi ha annunciato che lascerà la panchina del Barcellona a fine stagione. Poche ore dopo un nuovo passo falso del Milan in campionato.

“Sono stato un uomo del club, gli ho dato la priorità anche sopra me stesso. Ho dato tutto quello che avevo”. Con queste parole Xavi ha annunciato che a fine stagione lascerà la panchina del Barcellona, chiudendo l’esperienza da allenatore iniziata nel 2021 dopo quella da calciatore che lo ha visto indossare la maglia blaugrana dal 1997 al 2015.

magari..xavi uomo vero, pioli mica ha le palle per ammettere lo schifo che fa e annunciare le proprie dimissioni — Thiago (@Thiaguz01) January 27, 2024

Quanto sarebbero belle dimissioni di Pioli come ha fatto Xavi… bisogna avere l’umiltà di ammettere di non poter far meglio di così https://t.co/6FFafqAhlX — La Viborinha 🐍 (@LaViborinha) January 27, 2024

A margine della rocambolesca sconfitta per 5-3 contro il Villarreal, ha annunciato di volersi dimettere “per il bene dei giocatori” che “si libereranno” perché ad ora secondo lui “giocano con molta tensione addosso”. Poche ore dopo è sceso in campo il Milan nell’anticipo della 22esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono stati fermati sul 2-2 dal Bologna, con due rigori clamorosamente falliti da Giroud e Theo Hernandez.

Milan frenato ancora, i tifosi chiedono le dimissioni come Xavi

E così, dopo l’ennesimo passo falso di questa stagione, i tifosi del Milan sono tornati a chiedere un cambio in panchina.

In particolar modo, in molti invitano Stefano Pioli a prendere esempio da Xavi e a fare così un passo indietro in vista della prossima stagione sportiva.

Passino i rigori sbagliati, ma Pioli che cazzo di cambi fa? Stai 2-1 mancano 5 minuti e ti chiudi? Come fai a togliere leao e pulisic? #furlani se davvero pensi di confermarlo dimettiti il giorno stesso. #pioliout #pioliout — Marco Gagliardi (@gagliardi_marco) January 27, 2024

M’ammazza l’idea che allenatori di caratura internazionale annuncino le loro dimissioni e poi c’è Stefano Pioli da Parma. — Stulimpetti vol.II (@stulimpetti) January 26, 2024