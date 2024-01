Milan-Bologna, Pioli è deluso: “Bilancio amaro, ora ho una paura”

Le dichiarazioni del tecnico del Milan, al termine del match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, contro il Bologna

Partita ricca di emozioni e gol a San Siro. Alla fine il match tra Milan e Bologna finisce 2 a 2, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri, che sbagliano due rigori e colpiscono una traversa.

Stefano Pioli al termine della sfida è intervenuto in conferenza stampa, mostrando tutta la sua delusione: “Il bilancio è molto amaro e non solo per i rigori sbagliati – afferma il tecnico -, Abbiamo giocato un grande secondo tempo, non siamo riusciti a portarla a casa perché non siamo stati attenti. Bisogna imparare e ripartire con più forza ed energie. Non esiste la fortuna o la sfortuna, oggi è mancato poco per vincere. Fosse finita uno a uno avrei detto sfortuna e invece siamo passati in vantaggio e e poi abbiamo subito il rigore in superiorità numerica”.

C’è tanta amarezza nelle parole di Stefano Pioli. Il tecnico è consapevole del fatto che ci siano diversi problemi da risolvere, soprattutto nella fase difensiva: “Dobbiamo trovare solidità – prosegue il mister -, analizzeremo la situazione in cui abbiamo preso il rigore. Ci sono tante cose che si possono migliorare, oggi una disattenzione ci ha impedito di vincere la partita.”

Milan, Pioli difende Leao: “Ha fatto bene. Sarei felice se tornasse a segnare”

Il Milan stasera si leccherà le ferite, ma da lunedì la squadra tornerà ad allenarsi a Milanello per iniziare a preparare la partita contro il Frosinone.

Stefano Pioli teme il contraccolpo dopo il risultato di stasera: “Ho paura che la squadra subisca questo risultato non positivo e lunedì dovrò lavorare sulla testa dei giocatori sotto questo aspetto”. Un’ultima battuta su Rafa Leao, che anche stasera non ha trovato il gol “Ha fatto bene – conclude Pioli -, è chiaro che sarei contento se tornasse a far gol. Quando segniamo, però, quasi sempre c’è lo zampino del portoghese”.