Nuovo esonero, riflessioni in corso: due nomi per la panchina

Ancora un esonero, il presidente valuta due alternative al suo allenatore: ecco chi arriverà nei prossimi giorni.

Con l’inizio del nuovo anno le cose non sono affatto cambiate. Anzi, son peggiorate per certi versi. E per questa ragione, si valuta l’esonero del tecnico, per la seconda volta in stagione.

L’ultimo scontro diretto perso potrebbe costare caro al tecnico. Il cinque a uno in trasferta, a Piacenza, è stato un boccone troppo amaro che neanche il presidente Cristian Di Nunno riesce a mandar giù.

Per questa ragione, in Serie B si valuta un nuovo esonero e sono due le alternative a disposizione che si valutano per il proseguo della stagione. Il Lecco ha bisogno di cambiare: Bonazzoli rischia il posto.

Lecco, nuovo esonero in arrivo: Bonazzoli a rischio

Emiliano Bonazzoli, allenatore del Lecco dallo scorso ottobre, ha rimpiazzato Luciano Foschi dopo un avvio decisamente complesso. Con il passare delle giornate, il club lombardo ha ottenuto qualche risultato importante, ma dall’inizio dell’anno solo batoste.

La formazione bluceleste ha perso tre gare di fila, subendo la bellezza di 13 reti in tre partite. Mister Bonazzoli rischia seriamente l’esonero e secondo quanto riporta Sky Sport il patron della società sta pensando a due allenatori esperti.

Il primo è Pierpaolo Bisoli, esonerato a dicembre 2023 dal Sudtirol, dopo la grandissima cavalcata fino ai playoff della passata stagione. Il tecnico classe 1996, grazie alla sua decennale esperienza, potrebbe riportare a galla il Lecco, attualmente 20° in classifica, a 20 punti (a pari merito con Spezia e Feralpisalò). Il secondo nome che circola attorno all’ambiente è quello di Dionigi. La sua ultima panchina è stata a Cosenza nel 2022.

Il Lecco ha bisogno di punti e c’è ancora tempo per modificare il corso della stagione. La sconfitta per cinque a uno contro la Feralpisalò è stato un incidente di percorso che potrebbe costare caro a Bonazzoli. L’annuncio in un possibile esonero arriverà nelle prossime ore. Sembra ormai inevitabile un cambio di rotta.